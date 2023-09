Deion Sanders: Eu nunca deixaria o Colorado para ingressar na NFL

Deion Sanders deixou claro que não vê sua posição atual no Colorado como um mero trampolim para entrar no NFL arena de treinamento.

Durante uma aparição no “The Rich Eisen Show”, quando o apresentador mencionou a possibilidade de times da NFL demonstrarem interesse, Lixadeiras prontamente interrompeu e não considerou a ideia.

Além disso, Sanders expressou dúvidas sobre a sua disponibilidade para lidar com as exigências do treino de jogadores de futebol profissionais, citando uma necessidade de paciência que pode não possuir.

“eu nunca faria isso”, disse Sanders de acordo com o ProFootballTalk.

“Eu adoro a faculdade. Adoro que os jovens ainda sejam impressionáveis. Eles não são tão ricos financeiramente a ponto de não conseguirem ouvir você. No próximo nível, alguns desses caras ganham tanto dinheiro que não conseguem ouvir. Eles não conseguem ouvir ou não conseguem ver as coisas que precisam ver e ouvir.

“Eu teria dificuldade em motivar um homem que ganha mais de 20, 30 e às vezes 40 milhões de dólares para ir lá e fazer o seu trabalho. Tenho um problema com isso.”

Sob Lixadeiras‘, o Colorado teve um início inesperado de 2 a 0, incluindo uma vitória notável na semana de abertura sobre o TCU, onde os Buffaloes eram considerados azarões