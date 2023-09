EUNo mundo dos esportes, a competição é um modo de vida e, para Deion Sanders, membro do Hall da Fama da NFL, esse espírito competitivo se estende além do campo de futebol e chega à sua própria casa. Numa revelação sincera, Lixadeiras recentemente compartilhou que ele classifica seus filhos, admitindo sem remorso que não os ama da mesma forma. É um estilo parental tão pouco convencional quanto Treinador Principal ele mesmo.

Lixadeiras, conhecido por sua presença eletrizante dentro e fora de campo, nunca fugiu da competição. Quer seja no mundo do futebol, da radiodifusão ou mesmo da dinâmica familiar, o primeiro NFL star abraça a competição como um modo de vida.

Durante uma entrevista recente, Lixadeiras discutiu sua abordagem única à paternidade, que envolve classificar seus filhos com base em um conjunto complexo de critérios conhecidos apenas por ele. Ele revelou que esse sistema de classificação é uma tradição de longa data em sua família, onde seus filhos se enfrentam em uma rivalidade amigável.

Shilo Sanders, o cornerback de 23 anos, fez avanços significativos no ranking de poder depois de forçar duas viradas em Colorado recente vitória sobre Estado do Colorado. Treinador Principal reconheceu abertamente a mudança em sua classificação, afirmando: “[Shilo] está subindo [the power rankings] como o Jeffersons. Mas Ela porta é um jogo direto também.

A família de vencedores do Coach Prime

Mesmo em meio à competição, fica evidente que o amor dentro do Lixadeiras a família continua forte. Lixadeiras compartilhou momentos emocionantes, como sua filha Mandão gesto pós-jogo de carinho e agradecimento. Ele também destacou seu filho Deion Sanders Jr. proeza na mídia social, descrevendo-a como “fascinante”.

Sanders’ recente Instagram postar comemorando Deion Sanders Jr. aniversário lançou luz sobre seu sistema de classificação sem remorso. A postagem apresentava classificações atualizadas de poder de seus cinco filhos, com Deion Sanders Jr. garantindo o primeiro lugar. Nas classificações, Siló manteve a posição inferior, enquanto Bônus quarterback Ela porta conquistou o terceiro lugar, e as filhas Shelomi e Deiondra ocuparam as posições 2 e 4, respectivamente.

Notavelmente, Deion Sanders Jr.. gerencia a conta de mídia social de seu pai, o que leva alguns a questionar se as classificações foram postadas de brincadeira. No entanto, Treinador Principal permanece resoluto em sua abordagem, não pedindo desculpas por seu estilo parental único e transparente.

Num mundo onde muitos pais aderem à noção de amar todos os seus filhos igualmente, Deion Sanders se destaca, afirmando com ousadia: “Sou o único que é honesto ao classificar meus filhos. Vocês agem como se os amassem da mesma forma. Não amam. Não sei por que vocês agem assim.”

Embora seu estilo parental possa não ser convencional, é uma prova de Sanders’ autenticidade e sua vontade de encarar a vida com o mesmo espírito competitivo que definiu sua lendária carreira no futebol. Para Treinador Principalconvencional nunca foi o nome do jogo.