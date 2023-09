Deion Sanders merece novo contrato de 10 anos e US$ 166 milhões, afirma a lenda da CU Jeremy Bloom

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Deion Sanders merece mais dinheiro do que Nick Saban, Kirby inteligente e todos os outros treinadores de futebol universitário… pelo menos, é isso que Jeremy Bloom está dizendo – andaime TMZ Esportes Prime deve conseguir um novo contrato no valor de cerca de US$ 16 milhões por ano!!!

Bloom disse que o acordo também deveria vigorar pelo menos pelos próximos 10 anos… explicando que é fundamental que os Buffs apresentem o contrato atualizado ao seu técnico o mais rápido possível para evitar que ele saia em busca de mais dinheiro em outro lugar.

“Você tem que colocar isso na frente dele”, disse o ex-recebedor superstar do Colorado. “Porque, no momento, a aquisição é muito pequena. Qualquer equipe pode se unir, conseguir um monte de reforços, comprá-lo e dar-lhe um acordo de longo prazo.”

Bloom está tão nervoso por perder o líder dos Buffs… ele realmente disse que estaria disposto a contribuir com US$ 100.000 de seu próprio dinheiro para iniciar a arrecadação de fundos para o novo pacto de CU com Prime.

IMAGINE A vitória do Colorado sobre a CSU se torna o jogo CFB noturno mais assistido da história da ESPN



Por enquanto, porém, Deion trabalhará por cerca de US$ 6 milhões por ano… depois de assinar um contrato de 5 anos no valor de US$ 29,5 milhões para treinar os Buffs nesta entressafra.

Sanders, porém, tem sido inflexível quanto ao fato de estar planejando permanecer na CU por um novo acordo de longo prazo ou não… dizendo que realmente gosta de Boulder e que está rapidamente se tornando sua casa.

Mas Bloom ainda não está pronto para comprar tudo isso… nos dizendo: “Isso é o que os treinadores dizem. Eles sentem isso no momento, até que alguém novo chegue até eles e diga: ‘Vamos apostar tudo fazenda em você.'”