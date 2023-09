Deion Sanders responde ao duro comentário do técnico da CSU: “Eles bagunçaram e tornaram isso pessoal”

Deion Sanders‘A carreira de treinador da FBS teve um começo ideal. Tudo começou com uma reviravolta do vice-campeão do Campeonato Nacional de 2022 TCU e seguiu com uma vitória surpreendente sobre o rival de longa data Nebrasca.

Depois do jogo contra o Nebraska, Shedeur Sanders – Filho de Deion e quarterback do Colorado – revelou que o jogo ganhou um tom pessoal devido ao comportamento do técnico do Nebraska Matt Rhule. Em 2 a 0 com jogo contra o rival estadual Estado da Colorado Chegando, “pessoal“é mais uma vez um ponto de discussão para o Búfalos do Colorado.

Mas desta vez, é por um motivo legítimo. Estado do Colorado treinador principal Jay Norvell fez barulho na quarta-feira ao afirmar em seu “Coach’s Show” que “quando converso com os adultos, tiro o chapéu e os óculos; foi isso que minha mãe me ensinou“.

Jay Norvell chama Deion SandersJeff Darlington/Twitter

O comentário foi em referência a Sanders, que constantemente usa um boné e óculos de sol não importa a configuração. Para Norvell, ele não acha isso formal ou elegante.

Chips em seus ombros

Como tem acontecido com o time Colorado de Sanders, eles perceberam os comentários de Norvell e estão usando isso como motivação para o jogo de sábado. Após o treino da equipe na quinta-feira, “Treinador Principal“falou sobre os comentários, transmitindo à sua equipe que”eles mexeram e tornaram isso pessoal“.

Deion Sanders responde ao técnico Norvell em uma crescente troca verbalRoberto Ortega

Quando as duas equipes se enfrentarem pela primeira vez desde 2019, o Colorado entrará como Equipe nº 18 classificada na nação. O estado do Colorado perdeu por 50-24 para Estado de Washington em seu primeiro jogo da temporada antes de uma semana de despedida. Poderia ser um banho de sangue no sábado à noite.