Deion Sanders só deixará fãs para ‘True Blue Blood’, diz a lenda da CU Chad Brown

Deion Sanders‘corrida no Colorado não será interrompida por qualquer escola antiga com um saco de dinheiro… não, de acordo com a lenda dos Buffs Chade Brownapenas um “verdadeiro sangue azul” será capaz de tirar o Coach Prime de Boulder.

Brown disse TMZ Esportes … ele estava inicialmente preocupado que escolas menores em todo o país pudessem convencer Deion a deixar o Colorado se pudessem simplesmente oferecer-lhe mais dinheiro do que a CU. Mas, depois do barulhento início de temporada por 3 a 0 de Sanders… Brown agora tem certeza de que há apenas um punhado de universidades no país que podem chamar a atenção do treinador neste momento.

“À medida que esta temporada avança”, disse Brown, “com a quantidade de interesse que chegou ao Colorado e a elevação do programa do Colorado, acho que o número de escolas para as quais ele iria se tornaria cada vez menor. “

Brown disse acreditar que apenas programas históricos como Michigan, Ohio State, Alabama ou Florida State têm uma chance no Sanders agora.

Mesmo assim… Brown, ex-titular de quatro anos na CU, diz que Deion estaria muito longe de dar esse salto – nos dizendo que acha que o treinador ficará na CU pelo menos enquanto Shedeur Sanders é elegível para jogar lá.

Quanto ao Henry Blackburn vs. Travis Caçador drama que se desenrolou depois de um golpe tardio no fim de semana … o ex-linebacker estrela nos disse que acha que a manobra do defensor da CSU foi suja – embora ele estivesse inflexível de que não merecem ameaças de fãs irritados.