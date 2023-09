Deiveson Figueiredo responde a Aljamain Sterling por ser ‘muito pequeno’ para o peso galo

Deiveson Figueiredo e Aljamain Sterling discordam sobre como Figueiredo se sairá no peso galo.

O ex-campeão peso mosca do UFC sobe de peso no dia 2 de dezembro, quando faz sua estreia até 135 libras contra Rob Font após uma rivalidade de quatro lutas com Brandon Moreno.

Sterling, que recentemente perdeu o título dos galos para Sean O’Malley, prevê uma noite difícil no octógono para o brasileiro.

“Acho que Rob Font vai apagar as luzes de Figueiredo”, disse Sterling em seu canal no YouTube. “Acho que o Figueiredo vai ficar um pouco pequeno demais, cara. Mesmo estando ao lado dele pessoalmente, acho que o Figueiredo vai ter a vantagem da velocidade, mas acho que uma vez que o Font fecha a distância com seus teeps, seus chutes longos, e depois usa aquele jab longo, corta a gaiola onde ele está meio que rastejando em sua direção, jab longo, e ele rasteja, fica na sua frente, acho que ele vai conseguir encontrar aqueles ganchos grandes que ele lança. Boom, uppercut, e acho que essa vai ser a luta.

“Mas o Figueiredo, obviamente ex-campeão mundial, acho que vai tornar tudo interessante. Mas ainda acho que o tamanho terá um fator importante. Talvez ele seja grande o suficiente para 135, mas a última vez que o vi, ele estava diminuindo para 125, então ele me pareceu um pouco menor. Então, veremos como ele fica fisicamente quando saltar para 135. Ele não é musculoso, mas perde muito peso.

Figueiredo reagiu aos comentários de Sterling no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.

“Ninguém é imbatível nesta divisão, certo?” Figueiredo disse. “Aljamain Sterling viu em sua última luta, ‘Suga’ tocou a cabeça e caiu. Há cautela em todas as lutas. Rob Font pode me fazer dormir tanto quanto eu consigo fazê-lo dormir, sabe? São dois caminhões pesados ​​colidindo. Tenho coração de leão e tenha certeza de que irei lá para dar o meu melhor.”

A única coisa em que Figueiredo e Sterling concordam é que a velocidade está do lado do ex-peso mosca contra Font, que entra na jaula em busca de se recuperar da derrota para Cory Sandhagen.

No entanto, o tamanho pode não ser um fator importante.

“Terei mais velocidade e ficarei mais saudável. Não acho que sou muito pequeno para a categoria”, disse Figueiredo, que tem 1,70m, um pouco mais baixo que Sterling, de 1,70m, e seu companheiro de equipe, Merab Dvalishvili, de 1,60m. (A fonte é sete centímetros mais alta que a brasileira, com vantagem de alcance semelhante.)

“Uma vez estive ao lado de Aljamain Sterling e ele é um pouco maior que eu”, continuou Figueiredo. “Estive ao lado do amigo dele, Merab, e ele é baixo ao meu lado. Merab ficou chocado quando me viu. Ele até disse que eu estava gorda, e eu estava naquele dia. Um cara que corta tanto peso para chegar a 125 tem que ser muito profissional. Ele viu que não sou pequeno para a divisão.”

Figueiredo respeita Font como adversário e antecipa uma batalha eletrizante dentro do Target Center, em Minneapolis.

“Não há dúvida de que adoro atacar”, disse ele. “Serão três rodadas de ação ininterrupta. A luta pode acabar a qualquer momento, porque de um lado você tem alguém forte, e eu estou do outro lado, um cara que gosta de perigo. Não estou subestimando Rob Font, ele é durão e ensinou o melhor, mas eu também [at flyweight].”