Deixe suas panelas brilhando com essas dicas incríveis

Deixar as panelas brilhando é algo que muita gente quer, não é verdade? Afinal, elas são nossas companheiras inseparáveis na hora de preparar os alimentos e precisam estar no melhor estado possível para desempenhar esse papel tão importante.

Além disso, elas também servem como adornos da cozinha quando estão limpinhas e brilhantes. Portanto, saber como cuidar das suas queridas panelas é algo que todo chef que se preze precisa saber!

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com dicas de como deixá-las brilhando usando receitinhas caseiras e simples, além de como mantê-las conservadas por mais tempo. Então, não deixe de ler até o final para não perder nada interessante.

Como deixar as panelas brilhando de forma simples

Como você deve saber, as panelas são itens indispensáveis na cozinha e, com o tempo, vão sofrendo desgastes e acumulando sujeira que podem dificultar o preparo das refeições. Para manter suas panelas brilhando e prolongar sua vida útil, trouxemos algumas dicas incríveis que vão auxiliar na hora da limpeza e conservação.

Confira a seguir!

1. Receitas caseiras para arear panelas

Se suas panelas estão com sujeiras difíceis de remover, uma ótima opção é utilizar receitas caseiras para arear e deixá-las como novas. Dessa forma, uma mistura de bicarbonato de sódio com vinagre ou limão pode ser eficaz nesses casos.



Para preparar essa misturinha, use as seguintes proporções:

50 ml de vinagre ou de suco de limão;

4 colheres de bicarbonato de sódio.

Com os ingredientes em mãos, é só juntar tudo em um potinho, formando uma pasta. Depois, basta aplicar a mistura na panela e esfregar com uma esponja ou escova de cerdas macias.

Enxágue bem e veja o brilho retornar. Aliás, se a panela estiver com manchas de gordura ou queimado, você pode aplicar a pastinha, colocar a panela em um saco plástico e levá-la ao sol. Assim, após 1 hora, retire a vasilha do saco e leve para ser lavada como de costume.

A mistura em contato com o sol faz com que a sujeira se solte, tornando a limpeza mais fácil.

2. Use sal grosso para deixar suas panelas brilhando

Quando se trata de limpeza, o sal grosso é um aliado poderoso. Por ser abrasivo e ter propriedades levemente corrosivas, ele ajuda a remover manchas e sujeira grudada.

Sendo assim, espalhe um punhado de sal grosso, no fundo da panela e esfregue com uma esponja úmida. O sal irá esfoliar as manchas e a sujeira mais pesada, deixando suas panelas brilhando novamente.

3. Evite o uso de esponjas rígidas

As esponjas de aço podem ser eficientes para algumas limpezas, mas para panelas de alumínio ou antiaderentes, é melhor evitar o uso delas, por poderem danificar o revestimento. Ao invés disso, opte por esponjas macias ou escovas com cerdas mais suaves, que irão limpar sem causar danos.

Existem no mercado um tipo de esponja de lã de aço própria para arear panelas, o que pode ser uma boa opção. Afinal, elas oferecem a quantidade certa de abrasividade para dar brilho sem agredir a superfície das panelas.

4. Aproveite o poder do vinagre branco e deixe suas panelas brilhando

O vinagre branco possui diversas utilidades na limpeza doméstica, inclusive para a manutenção das panelas. Além de usá-lo em conjunto com o bicarbonato, ele também faz efeito sozinho.

Basta colocar um pouco de vinagre branco na panela suja e deixar de molho por algumas horas. Em seguida, lave normalmente com água e detergente. O vinagre irá ajudar a soltar a sujeira e ainda dissolver odores desagradáveis.

5. Não deixe queimaduras fixarem

Se por acidente você queimar o fundo de uma panela, não se desespere. Em vez disso, coloque um pouco de água e detergente no recipiente queimado e leve ao fogo por alguns minutos.

Depois, despeje essa água quente e, com uma colher de pau ou uma esponja macia, remova facilmente a sujeira que estava grudada.

6. Cuidado com o armazenamento

Para evitar riscos e arranhões nas suas panelas, uma dica importante é armazená-las com cuidado. Desse modo, utilize protetores de panela, que podem ser encontrados facilmente em lojas de utensílios domésticos, ou coloque um pano macio entre elas quando empilhadas, evitando possíveis danos.

7. Secagem adequada para deixar as panelas brilhando

Após a lavagem, é fundamental secar bem as panelas antes de guardá-las. Isso evita a formação de manchas e oxidação. Porém, secar com pano de prato pode deixar resíduos do tecido e fazer com que elas percam o brilho. Por isso, prefira deixá-las no escorredor por um tempo até que sequem completa e naturalmente antes de guardá-las.

Gostou das dicas? Agora coloque todas elas em prática e deixe suas panelas brilhando!