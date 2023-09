Delta Energia OFERECE EMPREGOS presenciais e HÍBRIDOS

A Delta Energia, empresa que fortaleceu a cadeia de commodities com o ingresso no mercado de etanol e biodiesel, se tornando um dos principais produtores de biocombustíveis nacional, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, verifique a lista de cargos abertos:

Analista de Backoffice (Energia) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Energia JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Tributário Pl. (impostos diretos) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Tributário SÊNIOR (Impostos Diretos) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de talentos – Delta Energia – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estágio em Comunicação e Marketing – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Delta Energia

Sobre a Delta Energia, podemos frisar que, com mais de 20 anos de atuação e pioneiro às tendências de mercado, consolidou-se como uma das maiores empresas de energia do país. Sua estratégia de crescimento foi pautada na constante política de reinvestimentos, onde todas as aquisições aconteceram com recursos próprios, o que contribuiu para seu desenvolvimento sustentável e a diversificação do portfólio de negócios da companhia.

Além disso, com a Delta Geração, aposta no futuro do mercado de gás no Brasil e ingressa no segmento de geração de energia. Atualmente, o grupo transaciona 5 mil MW médios por mês, o que corresponde a 8% do consumo de energia brasileiro.

Como enviar o seu currículo?

Para tentar entrar na Delta Energia, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

