Demetrious Johnson vence competição Masters Mundial de jiu-jitsu da IBJJF

O ex-UFC e atual detentor do título do ONE Championship, Demetrious Johnson, recebeu outro prêmio para adicionar à sua longa lista deles.

Johnson conquistou o primeiro lugar na competição IBJJF Masters World jiu-jitsu 2023, que começou quinta-feira em Las Vegas.

Johnson competiu na divisão de kimono peso pena (154,6 libras) no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas. O vídeo de sua aparição o mostrou acertando um armlock em um competidor e dominando outro.

Johnson, atualmente campeão do ONE peso mosca (135 libras), embarcou em sua jornada no jiu-jitsu após interromper sua carreira no MMA. O ex-chefão peso mosca do UFC recapturou o título do ONE em abril de 2022, após uma derrota chocante para Adriano Moraes, e então o defendeu em uma trilogia para a estreia do ONE nos Estados Unidos em maio.

Em uma entrevista recente em A hora do MMA, Johnson disse que seu futuro no MMA dependia de lutas que o intrigassem, que ele admitiu serem escassas. Ele também realizou outros tipos de atividades de combate, incluindo um rolo com o musculoso influenciador de fitness Bradley Martyn.

Johnson detém o recorde do UFC de maior número de defesas de título consecutivas, com 11. Após a perda do título peso mosca para Henry Cejudo, ele foi negociado para o ONE Championship, onde está agora com 5-1.