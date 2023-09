Demi Lovato: Eu não tenho mais problemas com papai, namorar homens mais velhos foi nojento

Demi Lovato revelou que ela parou de namorar homens mais velhos, expressando arrependimento por ter feito isso há alguns anos.

A estrela do Disney Channel teve um relacionamento com Wilmer Valderrama entre 2010 e 2016, quando havia uma diferença de idade de 12 anos.

Mas, agora o jovem de 31 anos está namorando Alaúdes Jordanum músico canadense de 32 anos, depois que o casal confirmou publicamente seu relacionamento em agosto de 2022.

“Posso dizer com confiança que os problemas do meu pai não são mais algo que está dentro de mim”, Lovato disse ao SiriusXM, no The Howard Stern Show.

“Acho que há alguns sinais disso. Estou com um parceiro da minha idade, essencialmente.

“Eu olho para o passado [of dating older men] e acho que isso é nojento.”

Demi Lovato fala sobre Jordan Lutes

“Existe uma parceria que é tão magnética”, Lovato continuou, falando sobre Alaúdes.

“A maneira como rimos juntos. É sem parar.

“Acho que se você encontrar alguém que faça você se sentir seguro, por quem você se sinta tão atraído, com quem você ria constantemente, essa é a fórmula de um relacionamento realmente ótimo.”

A história de ’29’: É sobre Wilmer Valderrama?

Em 2022, Lovato lançou ’29’, single que fala sobre um jovem de 29 anos se aproveitando de uma jovem ingênua, com os fãs suspeitando que a música fosse uma mensagem para Wilmer Valderrama.

Embora ela nunca tenha confirmado se a música era sobre o ex-companheiro, ela também não negou e alertou as mulheres sobre os perigos de namorar homens mais velhos.

“Se você é uma menina e acha sexy ou divertido namorar homens mais velhos, não está tudo bem, a menos que você seja maior de idade”, disse ela em seu podcast.

“Acho que às vezes o público precisa da verdade e é por isso que decidi divulgá-la.

“Acho que a mensagem é muito importante.”