Dentalshop ABRE VAGAS para Auxiliar de Logística e mais!

A Dentalshop, empresa referência em produtos odontológicos e orofaciais há mais de 27 anos, sendo a maior distribuidora do segmento no Rio Grande do Sul, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades disponíveis:

Consultor (a) de Vendas Internas – Canoas – RS – Venda Interna;

Auxiliar de Logística – Canoas – RS – Logística;

Inventariante – Canoas – RS – Efetivo: Responsável por planejar e organizar as atividades relacionadas ao inventário. Responsável pela contagem física dos bens e produtos de estoque, utilizando técnicas para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados.

Sobre a Dentalshop, vale frisar que a empresa está presente no mercado há mais de 27 anos, sendo a maior distribuidora de produtos odontológicos e de harmonização orofacial do Rio Grande do Sul, com entrega expressa para todo Brasil e um estoque completo de mais de 15 mil itens.

Aparece na liderança do setor odontológico no Rio Grande do Sul, atende uma rede de aproximadamente 12 mil profissionais e clínicas, do segmento da odontologia e estética. Isto é, seja através de um estoque superior há 10 mil itens, que leva soluções personalizadas para todas as especialidades, seja através do atendimento excepcional dos seus consultores.

Por fim, seu compromisso com a qualidade é reconhecido nacionalmente há mais de 27 anos, já que desde a fundação da Dentalshop em 1996, trabalha diligentemente para cumprir os rigorosos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



