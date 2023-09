Dependência do celular pode ser VENCIDA DESTA forma

A dependência do celular e outros dispositivos tecnológicos viu um aumento significativo desde o início da pandemia em 2019. O que ocorreu foi que as pessoas já estavam profundamente envolvidas com seus dispositivos. Assim, com a falta de atividades presenciais, especialmente para alguns que dependiam da internet como principal meio de interação, o tempo gasto em atividades remotas aumentou consideravelmente.

Mas, essa dependência do celular ainda persiste nos dias atuais. No entanto, como lidar com essa situação? Como combater o vício insistente e recuperar o controle, priorizando as atividades essenciais?

A escala cinza no dia a dia

As distrações proporcionadas por dispositivos móveis tornaram-se uma dependência para a maioria das pessoas, especialmente os adolescentes. Estudos revelam que cerca de 36% dos adolescentes americanos acordam no meio da noite para verificar seus smartphones, e seus pais também não estão imunes a essa tendência.

Durante a pandemia de 2019, muitos deles passavam mais de sete horas por dia em seus celulares. Infelizmente, isso não aconteceu apenas para fins educacionais, mas também por diversão.

Uma das principais razões para esse uso excessivo são as cores vibrantes das telas e das notificações. Portanto, surgiu uma ideia poderosa para combater esse problema: a técnica da escala cinza.

Essa técnica envolve colocar o dispositivo inteiro no modo cinza, eliminando as cores vibrantes. Felizmente, a eficácia dessa abordagem foi comprovada para a dependência do celular. Isso pode ser um grande incentivo para recuperar o autocontrole perdido.

No entanto, é importante ressaltar que simplesmente ativar essa opção não é suficiente. É necessário que a pessoa esteja genuinamente motivada a resistir à tentação, à dependência do celular. A ação de usar a escala cinza servirá apenas como um desestímulo ao uso excessivo.



Você também pode gostar:

Como utilizar e acabar com a dependência do celular

Para aqueles que possuem o sistema iOS 11, é possível aplicar essa técnica facilmente. Basta seguir os passos: vá em “Ajustes”, depois clique em “Acessibilidade”, em seguida, selecione “Tela e Tamanho do Texto”, vá para “Filtros de Cor” e ative-os, escolhendo a opção “Tons de Cinza”.

Já para os usuários de sistemas Android, o processo é igualmente simples. Vá em “Configurações”, depois em “Acessibilidade” e escolha a opção “Escala de Cinza”.

Em ambos os sistemas, ativar esse método é uma tarefa descomplicada. O que realmente importa é o seu interesse e determinação para tornar as telas menos atraentes e direcionar sua atenção para o mundo colorido ao seu redor. Esse mecanismo permite exatamente isso: redirecionar seu foco para as cores reais, em vez das que são apresentadas por um dispositivo.

É interessante notar que a tecnologia, que muitas vezes incentiva a dependência de seus usuários, também oferece os meios para escapar desse ciclo. Agora, o autocontrole é mais alcançável, mas depende principalmente do seu comprometimento com esse processo.

Ative esse método e comece imediatamente a colher os benefícios em sua vida social, acadêmica e até profissional, conforme a eficácia já comprovada. No entanto, lembre-se de que os resultados dependerão do esforço que você investir nesse processo.

Calorão prejudica a saúde e o smartphone

O calor pode, de fato, prejudicar dispositivos eletrônicos, especialmente o telefone celular. No entanto, o componente mais sensível às altas temperaturas é a bateria. Com o passar do tempo e exposição frequente a ambientes extremamente quentes, a bateria pode acabar se expandindo, apresentando vazamentos e perdendo sua capacidade de funcionamento.

Quando um celular experimenta temperaturas elevadas, ele pode começar a reduzir seu desempenho na tentativa de compensar esse problema, resultando em lentidão e até mesmo travamentos ao utilizar certos sistemas. Portanto, é de extrema importância evitar que o dispositivo seja exposto ao sol ou colocado em locais muito quentes, como próximos a aparelhos elétricos.