Depósito no CAIXA TEM de hoje (25) fez brasileiros CHORAREM; entenda o porquê

Novamente, o Governo Federal está realizando os pagamentos dos programas sociais por meio do Caixa Tem. Neste momento, o cronograma do mês de setembro está com a distribuição como de sempre, segundo o último dígito do NIS.

Então, os beneficiários devem se manter vigilantes em se tratando do app e de suas informações junto ao CadÚnico. Assim, não se correrá o risco de receber quantias a menos ou mesmo não receber nada. Portanto, é fundamental manter-se alerta, já que muitos estão sendo pegos de surpresa ao abrir o Caixa Tem.

Transferência do Bolsa Família no Caixa Tem

Inicialmente, como ocorre todos os meses, o governo está fazendo a transferência dos montantes do Bolsa Família. Desta vez, é importante que os beneficiários estejam cientes da possibilidade de receber não apenas as parcelas de R$ 600, mas também os acréscimos, que variam dependendo da composição familiar. Confira:

Famílias que tenham crianças de, no máximo, seis anos recebem o adicional de R$ 150 para cada uma;

Famílias com grávidas, lactantes e adolescentes com, no máximo, dezoito anos recebem um acréscimo de R$ 50 para cada um deles.

É relevante destacar que, ao contrário do mês anterior, neste mês não haverá o pagamento do Vale-Gás, uma vez que esse benefício é concedido apenas a cada dois meses. Isso implica que, em outubro, as famílias poderão novamente ter acesso a esse montante.

Independentemente disso, é crucial ficar de olho nos valores disponíveis no Caixa Tem, afinal, por conta da falta de atualização de informações, há surpresas desagradáveis.

Atualização do cadastro no CadÚnico evita sustos na hora de abrir o Caixa Tem

Para garantir a continuidade da elegibilidade a programas de apoio do governo, como o Bolsa Família, Auxílio-Gás e outros, é viável proceder com a atualização do CadÚnico. Além da opção presencial, é possível realizar esse processo online, assegurando que os dados correspondam à situação atual.



Você também pode gostar:

É de extrema importância notar que a revisão das informações deve ocorrer, pelo menos, a cada dois anos. Durante esse período, o Governo Federal realiza uma análise dos registros, o que pode levar à suspensão de inscrições com pendências. Em alguns casos, a ação resulta no encerramento imediato dos benefícios concedidos.

O CadÚnico proporciona o acesso a diversos benefícios sociais, como mencionado anteriormente. Seu propósito principal é atender aos brasileiros que enfrentam maiores dificuldades na sociedade.

Através dos dados coletados, é possível identificar aqueles que necessitam de algum tipo de auxílio do governo, seja ele financeiro ou de outra natureza. Assim, a inscrição abre portas para uma variedade de programas e apoios sociais diversos.

É importante destacar o programa mais conhecido, Bolsa Família, oferece pagamentos mensais de R$600,00, no mínimo. No entanto, a lista de benefícios não se limita a isso. Além, os cadastrados também têm direito a receber os montantes do Auxílio-Gás.

A cada 60 dias, os cidadãos recebem um valor correspondente ao custo de um cilindro de gás de 13 kg no Caixa Tem. Sem contar que é relevante ressaltar que os inscritos no CadÚnico também se qualificam para descontos nas tarifas de eletricidade por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Confira o cronograma de pagamento

Finalmente, o cronograma já está em andamento. Neste mês, ressaltamos que três grupos de beneficiários acessarão antecipadamente as parcelas, sendo:

Residentes do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelo ciclone extratropical (já recebido). Pessoas com NIS terminado em 1 (já recebido). Pessoas com NIS terminado em 6.

Abaixo, seguem as datas para os demais beneficiários:

18 de setembro – NIS terminado em 1 (pagamento dia 16);

19 de setembro – NIS terminado em 2;

20 de setembro – NIS terminado em 3;

21 de setembro – NIS terminado em 4;

22 de setembro – NIS terminado em 5;

25 de setembro – NIS terminado em 6 (pagamento dia 23);

26 de setembro – NIS terminado em 7;

27 de setembro – NIS terminado em 8;

28 de setembro – NIS terminado em 9;

29 de setembro – NIS terminado em 0.