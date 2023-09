Derek Brunson e UFC se separam, luta com Roman Dolidze cancelada

Derek Brunson não está apenas fora da luta no UFC 295 contra Roman Dolidze, ele também está totalmente fora do UFC.

O veterano desafiante dos médios e a promoção se separaram após uma sequência de 11 anos e 21 lutas, confirmou o MMA Fighting com fontes próximas à situação na quinta-feira.

Esperava-se que Brunson, 39 anos, enfrentasse Dolidze em uma luta de desafiantes classificados no dia 11 de novembro, no Madison Square Garden, no UFC 295, mas Dolidze twittou quarta-feira que Brunson estava fora da luta e em vez disso convocou para lutar contra Robert Whittaker ou Jared Cannonier.

“Não importa o que aconteceu, desejo-lhe boa sorte em sua próxima jornada”, acrescentou Dolidze na quinta-feira após uma postagem pela conta automatizada UFC Roster Watch sobre a saída de Brunson.

Brunson (23-9) tem sido um candidato ativo na divisão até 185 libras do UFC desde que ingressou na promoção em 2012, após a dissolução do Strikeforce. O nativo da Carolina do Norte acumulou um recorde de 14-7 no octógono, destacado por duas sequências de cinco vitórias consecutivas que o levaram à beira da disputa pelo título.

Ao longo desse tempo, Brunson lutou contra um quem é quem dos principais pesos médios, enfrentando nomes como Anderson Silva, Israel Adesanya, Whittaker, Lyoto Machida, Yoel Romero, Ronaldo Souza, Cannonier e Dricus Du Plessis, entre outros.

Na época de sua saída do UFC, Brunson era o 8º colocado no ranking dos médios no ranking gerado pela mídia da promoção.

Atualmente, ele é o 11º colocado no ranking dos pesos médios do MMA Fighting no mundo.

Guilherme Cruz e Damon Martin contribuíram para este relatório.