Descobertas mais de 5 MILHÕES de irregularidades

O Bolsa Família, programa social do governo brasileiro, tem enfrentado problemas sérios nos últimos anos. Desde o mandato do ex-presidente Bolsonaro, houve um aumento significativo no número de cadastros irregulares, o que resultou em uma série de mudanças e cortes no programa em 2023.

Neste artigo, discutiremos os desafios enfrentados pelo Bolsa Família e as medidas tomadas para lidar com essas irregularidades.

Aumento de Cadastros Irregulares

De acordo com dados do governo Lula, os cadastros irregulares no Bolsa Família aumentaram em mais de 5 milhões durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) identificou um aumento de 4,73 milhões de irregularidades nos dados de inscrição entre 2019 e 2023, o que representa um aumento de 285%.

Essas irregularidades são preocupantes, pois podem resultar no bloqueio das parcelas do benefício. Para evitar isso, é importante que os beneficiários estejam dentro das regras de participação do programa e não sejam bloqueados pelo pente-fino.

Regras de Participação no Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família em setembro, os beneficiários devem cumprir algumas regras de participação. São elas:

Respeitar a renda limite de até R$ 218, podendo superar até meio salário mínimo, porém, com um desconto de R$ 300 em suas parcelas.

CadÚnico atualizado. Manter oatualizado.

Garantir as condicionalidades dos adicionais.

Calendário de Pagamentos em Setembro



Você também pode gostar:

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro é dividido de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

Final do NIS Data de Liberação 1 16/09 2 19/09 3 20/09 4 21/09 5 22/09 6 23/09 7 26/09 8 27/09 9 28/09 0 29/09

É importante ressaltar que, diferente dos meses anteriores, em setembro não haverá o pagamento completo do Bolsa Família devido à falta do Auxílio Gás. Portanto, é fundamental que os beneficiários estejam em dia com o programa para evitar o bloqueio das parcelas durante o pente-fino.

Formas de movimentar as parcelas

As parcelas do Bolsa Família podem ser movimentadas através do aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS. Além disso, os beneficiários também podem utilizar o antigo cartão do Auxílio Brasil para realizar os movimentos dos valores.

Como realizar o saque do Bolsa Família em Setembro?

Para acessar os valores depositados, os beneficiários do Bolsa Família podem consultar através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Além disso, existem outras formas de consulta, como pelo telefone ou tendo acesso à conta em que o dinheiro é depositado.

O passo a passo para realizar o saque da parcela do benefício é simples:

Abra o aplicativo Caixa Tem. Clique em “Entrar”. Selecione a opção “Saque sem Cartão”. Gere o código para saque. Digite sua senha. Insira o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Lembrando que é importante sempre manter a senha do Caixa Tem em segurança e tomar precauções ao realizar o saque, como evitar horários de grande movimento e estar atento a possíveis fraudes.

Ademais, o Bolsa Família enfrenta desafios significativos devido ao aumento de cadastros irregulares nos últimos anos. As mudanças e cortes realizados em 2023 têm o objetivo de combater essas irregularidades e garantir que o programa alcance aqueles que realmente necessitam do auxílio.

É fundamental que os beneficiários cumpram as regras de participação e estejam atentos ao calendário de pagamentos para evitar o bloqueio das parcelas.