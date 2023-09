Descontente, John Makdessi compartilha ganhos detalhados da luta do UFC 293 com Jamie Mullarkey

John Makdessi não está feliz com seu pagamento final no UFC 293.

O veterano de 20 lutas do UFC postou esta semana nas redes sociais uma foto de seu detalhamento de ganhos em sua recente luta contra Jamie Mullarkey, que Makdessi perdeu por decisão unânime na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália. Na foto de uma fatura enviada pelo UFC, a bolsa inicial de US$ 58 mil do show de Makdessi é reduzida por impostos, despesas médicas, passagens aéreas e outras despesas até atingir um valor total para levar para casa de apenas US$ 28.461,65.

A maior dedução aos ganhos de Makdessi é cortesia do governo australiano, que arrecada impressionantes 45% (US$ 21.600) da bolsa de exibição do jovem de 38 anos.

“Sacrifiquei toda a minha vida por este esporte e coloquei tudo em risco”, escreveu Makdessi em Twitter. “Maldito governo australiano e os juízes me roubaram bastante.”

A postagem de Makdessi pode ser vista abaixo.

Makdessi foi o lutador mais titular do UFC entre os 24 atletas que disputaram o card do UFC 293. Desde que assinou com a promoção em 2010, Makdessi compilou um recorde de 11-9 na divisão leve do UFC.

A derrota de Makdessi para Mullarkey marcou sua segunda derrota consecutiva e o colocou com um recorde de 1-3 nas últimas quatro lutas.