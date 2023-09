Descubra as vantagens do cartão de crédito que poucos conhecem

Em um cenário cada vez mais digital, as escolhas financeiras dos consumidores estão evoluindo rapidamente. Entre todas as opções disponíveis, o cartão de crédito emergiu como um protagonista na vida cotidiana, oferecendo um leque de vantagens que vão muito além da simples comodidade de pagamento.

Neste artigo, exploraremos as razões pelas quais fazer pagamentos no cartão de crédito se tornou uma escolha inteligente que vem crescendo cada vez mais entre os consumidores. As vantagens vão desde a praticidade e flexibilidade até a segurança e programas de benefícios.

Programas de recompensas

Os programas de benefícios associados aos cartões de crédito têm se tornado um diferencial significativo na escolha de qual cartão utilizar para as despesas cotidianas. Esses programas oferecem uma série de vantagens que podem variar de acordo com o emissor do cartão e o tipo de cartão.

Hoje muitos cartões de crédito oferecem programas de cashback, onde os usuários recebem uma porcentagem do valor gasto de volta. Isso significa que, à medida que os consumidores realizam compras normais, estão economizando dinheiro diretamente em sua fatura.

Algumas bandeiras também disponibilizam programas de milhas aéreas que permitem que os clientes acumulem pontos a cada compra realizada com o cartão. Esses pontos podem ser trocados por passagens aéreas, upgrades de classe ou estadias em hotéis, permitindo uma economia significativa em viagens.

Prazo estendido para realizar o pagamento

Quando se trata de efetuar um pagamento com cartão de crédito, o valor da compra é imediatamente creditado ao lojista, como se fosse uma transação à vista. No entanto, dependendo da data de vencimento do cartão, o cliente pode desfrutar de um período de até quase 40 dias para efetuar o pagamento real. Em outras palavras, isso proporciona uma extensão de prazo, oferecendo mais tempo para quitar o débito.

Parcelamento sem juros



Uma das vantagens do cartão de crédito, amplamente apreciada pelos consumidores brasileiros, é a possibilidade de parcelar compras sem a adição de juros. Essa característica oferece flexibilidade financeira e torna acessível a aquisição de itens de maior valor.

Grandes redes de varejo em todo o Brasil têm adotado essa prática, permitindo que os clientes dividam o pagamento de produtos em várias parcelas, sem comprometer suas finanças com juros. Isso é particularmente vantajoso ao adquirir bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.

Ampliação do limite de crédito

As instituições financeiras avaliam o histórico de crédito com base no potencial de compra do titular, isto é, na capacidade de efetuar compras e realizar os pagamentos devidos sem acumular dívidas. Dessa forma, os clientes que utilizam com frequência o cartão de crédito têm uma probabilidade maior de obter limites mais elevados.

Quando o cliente utiliza o cartão regularmente e paga suas faturas em dia, isso demonstra responsabilidade financeira e confiabilidade para o emissor do cartão. Consequentemente, o emissor pode estar mais inclinado a oferecer um limite de crédito mais alto.

No entanto, é importante ressaltar que a decisão de aumentar o limite de crédito também depende de outros fatores, como a renda, histórico de crédito geral e a política de crédito da instituição financeira. É crucial utilizar o cartão de crédito de maneira responsável, mantendo o controle dos gastos e pagando as faturas integralmente e dentro do prazo.