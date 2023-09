Descubra como acessar o DESENROLA BRASIL com a conta GOV.BR; siga o passo a passo

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que visa auxiliar os brasileiros a sair das dívidas e manter o nome limpo. Nesse programa, é possível negociar suas dívidas de forma mais acessível e com condições especiais. Para ter acesso a todas as funcionalidades do Desenrola Brasil, é necessário criar uma conta gov.br com nível de segurança ouro ou prata. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como criar sua conta gov.br e utilizar o Desenrola Brasil para negociar suas dívidas.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que foi criado com o objetivo de diminuir o endividamento do país. Ele oferece oportunidades para que pessoas com dívidas possam negociar seus débitos de forma mais acessível e com condições especiais. O programa é dividido em faixas, e cada faixa possui critérios específicos para participação.

Faixa 1 do Desenrola Brasil

A Faixa 1 do Desenrola Brasil é destinada principalmente a pessoas que recebem até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, as dívidas devem ser de até R$ 5 mil e ter sido negativadas até dezembro de 2022, com registro ativo em 28 de junho de 2023. Caso você se enquadre nesses critérios, poderá negociar suas dívidas por meio do portal do Governo Federal.

Criando uma conta gov.br

Para utilizar o Desenrola Brasil, é necessário criar uma conta gov.br com nível de segurança ouro ou prata. A conta gov.br é uma identificação digital que unifica vários serviços públicos, permitindo que você acesse diversos serviços com um único cadastro. Para criar sua conta gov.br, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o website da conta gov.br ou baixe o app gov.br em seu celular. Insira seu CPF na plataforma e clique em “Continuar”. Leia os termos e condições e, caso concorde, clique em “Continuar” novamente. Escolha como deseja fazer o login: vinculando uma conta bancária via internet banking ou inserindo seus dados manualmente. Confirme seus dados e informe o código que você receberá por e-mail ou celular. Crie uma senha pessoal e intransferível. Pronto! Sua conta gov.br foi criada.

Níveis de certificação da conta gov.br



A conta gov.br possui três níveis de certificação: ouro, prata e bronze. O nível de certificação indica o nível de segurança da sua conta e determina quais serviços você pode acessar. Para utilizar o Desenrola Brasil, é necessário ter uma conta gov.br com nível de segurança ouro ou prata. Veja como garantir esses níveis de certificação:

Nível prata

Para obter o nível de certificação prata na sua conta gov.br, você pode realizar uma validação facial pelo app utilizando a foto registrada na sua CNH. Também é possível validar seus dados pessoais através do internet banking de um dos bancos conveniados na plataforma. Outra opção é utilizar a senha do Sigepe (Sistema de Gestão de Acesso) para validar suas informações na plataforma gov.br.

Nível ouro

Além das etapas para obter o nível de certificação prata, é necessário realizar uma validação facial pelo aplicativo utilizando a foto registrada no banco de dados da Justiça Eleitoral. Outra opção é validar seus dados com um certificado digital.

Acessando o portal do Desenrola Brasil

O portal do Desenrola Brasil ainda não foi lançado, mas em breve estará disponível. Assim que o Governo Federal disponibilizar todas as informações sobre a plataforma, este conteúdo será atualizado. É importante que você crie sua conta gov.br o quanto antes e garanta que ela tenha os certificados necessários e suas informações pessoais atualizadas. Dessa forma, quando o portal for lançado, você estará pronto para negociar suas dívidas.

Em caso de dúvidas, você pode procurar a central de atendimento da conta gov.br para obter mais informações.

Criar uma conta gov.br e utilizar o Desenrola Brasil para negociar suas dívidas é uma maneira acessível e vantajosa de sair do endividamento e manter o nome limpo. Certifique-se de ter uma conta gov.br com nível de segurança ouro ou prata para aproveitar todos os benefícios do programa. Acesse o portal do Desenrola Brasil assim que ele for lançado e negocie suas dívidas de forma mais tranquila e vantajosa. Não deixe essa oportunidade passar e recupere o controle da sua vida financeira com o Desenrola Brasil e o Nubank.