Descubra como concorrer a salários de R$ 10 Mil no Concurso do Ministério das Relações Exteriores

O concurso do Ministério das Relações Exteriores ( MRE) é uma excelente chance para quem deseja uma grande oportunidade no mercado de trabalho.

Vale lembrar que os salários são excelente e podem alcançar R$ 10 mil.

Sobre o concurso do Ministério das Relações Exteriores

São oferecidas um total de 50 vagas neste concurso, todas elas de nível superior, com salários atrativos de R$ 10 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para concorrer, os requisitos incluem ser brasileiro, maior de 18 anos e possuir diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, emitido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração oferecida é de R$ 10.169,77.

As responsabilidades associadas ao cargo abrangem a realização de atividades relacionadas à formulação, implementação e execução de atos de análise técnica e gestão administrativa essenciais para o desenvolvimento da política externa brasileira.

Os candidatos aprovados serão alocados na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em Brasília, de acordo com a necessidade da administração do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Quanto ao processo seletivo, ele se divide em duas etapas. A primeira etapa do concurso do Ministério das Relações Exteriores engloba provas objetivas e discursivas, enquanto a segunda compreende um curso de formação, de natureza eliminatória e classificatória.

Provas concurso do Ministério das Relações Exteriores



Você também pode gostar:

A primeira fase do concurso do Ministério das Relações Exteriores está agendada para ocorrer em 10 de dezembro e será realizada nas cidades de Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). As avaliações avaliarão competências nas seguintes áreas:

Prova Objetiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Licitações e Contratos;

Contabilidade;

Direito Internacional Público;

Administração Pública;

Informática.

Prova Discursiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa.

Na segunda etapa, os candidatos aprovados no concurso do Ministério das Relações Exteriores passarão por um curso de formação em Brasília. O treinamento incluirá 40 horas de aulas presenciais abrangendo tópicos como patrimônio e inventário, assuntos consulares, privilégios e imunidades, licitações no exterior e contabilidade nos postos.

A validade da seleção será de dois anos, contados a partir da homologação dos resultados finais.

Como se inscrever no concurso MRE

Os interessados poderão se inscrever até 11 de outubro, às 18h, pelo site da Cebraspe. A taxa é de R$ 120, que pode ser paga até 7 de novembro. Participantes do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a solicitar isenção do valor durante o mesmo período.

Edital

Outros concursos abertos

Mais um concurso aberto. Desta vez, o certame oferta 276 vagas para diferentes cargos e as provas são em dezembro.

As chances são para médio, técnico e superior. Confira. Sobre o concurso O concurso tem como objetivo preencher um total de 276 vagas distribuídas em diversos cargos, abrangendo níveis de escolaridade que vão desde o ensino médio até o nível superior. Para candidatos que possuem ensino médio e/ou formação técnica, as oportunidades estão disponíveis para cargos como: Agente Comunitário de Saúde (23 vagas), Agente Comunitário de Endemias (23 vagas), Fiscal de Vigilância Sanitária (2 vagas), Fiscal de Obras (2 vagas), Fiscal de Meio Ambiente (2 vagas) e Técnico de Enfermagem – Saúde da Família (16 vagas). Os salários iniciais para essas posições variam entre R$ 1.320 e R$ 1.700. Para nível superior são as seguintes vagas: auditor fiscal de tributos (2), procurador do município (1), assessor da procuradoria (2), professor de educação infantil – pedagogo (50), professor fundamental I – pedagogo (70), professor ensino fundamental – educação física (5), professor ensino fundamental – inglês (4),

professor ensino fundamental – artes (4), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – língua portuguesa (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – matemática (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – história (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – ciências (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – geografia (2),

professor magistério fundamental – anos finais e EJA – inglês (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – ensino de arte (8), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – educação física (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – química (2),

professor magistério fundamental – anos finais e EJA – intérprete de libras (2), cirurgião dentista em várias áreas (12), enfermeiro – saúde da família (8), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), médicos em várias especialidades (19), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (2). As remunerações partem de R$ 1.320 e chegam a R$ 9.000 Como se inscrever no concurso ? As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN (https://funcern.br). As taxas serão nos seguintes valores: R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 110 (superior) Saiba mais aqui