Descubra como tirar prints de vídeos no Google Chrome de forma mais fácil

Quer descobrir como tirar prints de vídeos no Google Chrome de forma simples e fácil? Então, veja neste artigo um novo recurso do aplicativo que vai garantir mais qualidade para seus registros.

O print, nada mais é do que uma captura estática do vídeo. Ou seja, você faz uma imagem de um vídeo, para salvar algo que deseja. Bem como, destacar alguma informação ou ilustrar um conteúdo.

Na última quinta-feira, dia 31, o Google Chrome lançou o recurso copiar frame do vídeo, que vai facilitar a vida dos usuários. Em especial, para quem usa a ferramenta para atividades profissionais.

Como tirar prints de vídeos no Google Chrome?

É muito simples aprender como tirar prints de vídeos no Google Chrome, Isso porque, basta pausar o conteúdo audiovisual, clicar com o botão direito e selecionar a opção “copiar frame do vídeo”.

Além do Chrome, a função também chega para outros navegadores, como o Opera e o Microsoft Edge. Então, se o usuário tiver as versões atualizadas já pode testar a ferramenta em seu computador.

Até o momento, a função tem melhor desempenho no Youtube e em recursos do próprio Google, que usam o player da plataforma, por exemplo, o Drive e o Fotos.

Por fim, vale destacar que após aprender como tirar prints de vídeos no Google Chrome, perceberá que o conteúdo fica mais clean e com uma qualidade melhor. Além disso, a coloração é potencializada e o resultado é satisfatório.

Função ideal para todos os públicos



Não há como negar que é muito simples fazer uso da ferramenta de copiar frame do vídeo. Aliás, o Google indica essa função como ideal para estudantes, que podem captar imagens de palestras e aulas, para garantir um estudo mais completo.

De modo geral a função já está habilitada para o Chrome e também outros navegadores similares. Inclusive, no Youtube é possível obter um resultado melhor, com mais nitidez, cor e qualidade.

Como tirar prints de vídeos no Google Chrome com qualidade?

Há muitos recursos que podem ser usados para quem busca como tirar prints de vídeos no Google Chrome. Porém, nenhum apresenta tanta qualidade quanto a função de copiar frame do vídeo.

É comum que os usuários usem a tecla de Print Screen para fazer as capturas, mas a imagem tende a ficar mais opaca e poluída. Ou seja, apresenta faixas, marcações e outros defeitinhos que prejudicam o resultado.

Vale ainda destacar que nesta função o print vem de acordo com a resolução do vídeo e não da tela do usuário. Portanto, suponha que está vendo um vídeo em 1080p (1920×1080), mas a tela é de 1440×900. O frame será de 1920×1080.

Os prós e contras do novo recurso do Google Chrome

Após aprender como tirar prints de vídeos no Google Chrome é importante conhecer quais as vantagens e desvantagens desta ferramenta. Então, veja a seguir quais são elas:

A qualidade e coloração dos prints é superior se comparado ao print feito no teclado;

Os frames capturados no Youtube vão ter a resolução do conteúdo em vídeo e não da tela do usuário;

O recurso faz apenas uma cópia do frame, então, você pode salvar em qualquer documento ou anotação que esteja fazendo;

Um contra é que se o usuário deseja salvar a imagem ele vai precisar de um segundo software, por exemplo, o Canva ou o Photoshop;

Ele funciona no Youtube e também em vídeos do Drive e Google Fotos, porque usam o player da plataforma. Mas, é preciso clicar com o botão direito do mouse duas vezes;

A função ainda não está disponível para o Instagram, TikTok. Vimeo, Jw Player ou qualquer outra plataforma em que o menu de clique com o botão direito do navegador seja suprimido.

Mesmo com alguns contras, a nova ferramenta do Google Chrome vai facilitar a vida dos usuários. Em especial, aqueles que usam prints para ilustrar anotações e não propriamente salvam essas imagens.

Caso ainda não esteja disponível a função em seu navegador verifique se é preciso atualizar a versão utilizada. Mas, se mesmo após atualizar ainda não funcionar é importante aguardar, porque a novidade está sendo liberada aos poucos.

Lembre-se que há também outras formas de como tirar prints de vídeos no Google Chrome, então, opte por aquela que for mais prática e que vai garantir mais qualidade e resolução para as imagens feitas dos materiais.