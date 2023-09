Descubra o motivo e saiba como resolver

Entendendo o Aviso de Bloqueio do Bolsa Família

Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, é importante estar ciente de que, em alguns casos, o benefício pode ser temporariamente bloqueado por determinados motivos. Neste artigo, vamos discutir o significado do bloqueio do Bolsa Família por um mês, as possíveis razões para isso e como resolver essa situação.

Nos últimos dias, muitos beneficiários do Bolsa Família têm se deparado com uma mensagem preocupante em seus aplicativos: “Bolsa Família bloqueado por um mês”. Essa mensagem pode gerar apreensão e dúvidas, mas é importante compreender o contexto em que ela surge.

O aviso de bloqueio do Bolsa Família é exibido durante o período de processamento da nova folha de pagamento. Isso significa que o benefício ainda não foi concluído e está sujeito a alterações até o dia 10 de setembro. Durante essa fase, é comum que ocorram alguns bugs no aplicativo, o que pode resultar em mensagens de bloqueio sendo exibidas erroneamente.

Portanto, é recomendado que o beneficiário aguarde até o dia 11 de setembro para verificar a situação do seu Bolsa Família. Caso o bloqueio persista, será necessário buscar atendimento no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para solucionar o problema.

Possíveis Motivos para o Bloqueio do Bolsa Família

Existem algumas razões que podem levar ao bloqueio temporário do Bolsa Família. Duas delas estão relacionadas às condicionalidades que devem ser cumpridas pelos beneficiários: a frequência escolar mínima e o cumprimento das condicionalidades de saúde.

Em relação à frequência escolar, é necessário que as crianças de 4 a 5 anos tenham uma frequência mínima de 60% e os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica tenham uma frequência mínima de 75%. Caso a família ultrapasse esses limites de faltas, o benefício pode ser bloqueado.

Além disso, as condicionalidades de saúde também são importantes. É necessário realizar o acompanhamento pré-natal, seguir o calendário nacional de vacinação e realizar o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos. O descumprimento dessas condicionalidades também pode resultar no bloqueio temporário do Bolsa Família.

Justificativas para as Faltas Escolares e Soluções

Em alguns casos, as faltas escolares podem ser justificadas, evitando assim o bloqueio do Bolsa Família. O sistema de acompanhamento do programa considera alguns motivos como justificáveis, tais como doença do aluno (comprovada/avaliada pela escola), doença/óbito na família (comprovada/avaliada pela escola), inexistência da oferta de serviço educacional e fatores impeditivos da liberdade de ir e vir (enchentes, falta de transporte, violência urbana na área escolar e calamidades).

No entanto, existem casos em que as faltas escolares não podem ser justificadas, demandando intervenção de políticas públicas. Esses casos incluem gravidez precoce, mendicância/trajetória de rua, negligência de pais ou responsáveis, trabalho infantil, violência e exploração sexual, violência doméstica e faltas sem motivo identificado.

Se o seu Bolsa Família foi bloqueado por um mês devido a faltas escolares ou ao descumprimento das condicionalidades de saúde, é importante buscar soluções para resolver essa situação. Primeiramente, entre em contato com a escola para verificar se é possível justificar as faltas ou obter um documento que comprove a situação. Em seguida, dirija-se ao CRAS mais próximo para apresentar a justificativa ou documentação e solicitar o desbloqueio do benefício.

Canais de Atendimento do Bolsa Família

Caso você tenha dúvidas ou precise de mais informações sobre o seu Bolsa Família, existem canais de atendimento disponíveis para auxiliá-lo. Você pode entrar em contato pelos seguintes telefones:

Telefone 121 do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social)

Central Caixa 111

Caixa Cidadão 0800 726 0207

Esses canais estão preparados para esclarecer suas dúvidas e fornecer orientações sobre o programa Bolsa Família.

O bloqueio do Bolsa Família por um mês pode gerar preocupação nos beneficiários, mas é importante compreender que esse aviso pode ser exibido erroneamente durante o período de processamento da nova folha de pagamento. Caso o bloqueio persista após o dia 11 de setembro, é necessário buscar atendimento no CRAS para resolver a situação. Lembre-se de cumprir as condicionalidades do programa, como a frequência escolar e o acompanhamento da saúde, para evitar problemas futuros. Em caso de dúvidas, utilize os canais de atendimento disponíveis para obter as informações necessárias. O Bolsa Família é um importante programa de auxílio social e seu bom funcionamento depende do cumprimento das regras estabelecidas.