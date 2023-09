Descubra o valor e o calendário atualizado de OUTUBRO

O Auxílio-Gás é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo oferecer auxílio direto às famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha. Essa iniciativa visa aliviar o impacto financeiro que o custo do gás pode representar para essas famílias, garantindo o acesso a esse recurso essencial para o preparo de alimentos e para atividades domésticas.

Neste artigo, vamos apresentar o calendário do Auxílio-Gás para o mês de outubro, além de fornecer informações sobre o valor do benefício e os critérios de elegibilidade.

O que é o Auxílio-Gás?

O Auxílio-Gás é um benefício concedido a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal. Essas famílias devem possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 651) e ter alguém no grupo familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social (BPC).

Além disso, mulheres vítimas de violência doméstica têm preferência no recebimento do benefício.

Como funciona o calendário do Auxílio-Gás?

O pagamento do Auxílio-Gás é realizado a cada dois meses, seguindo as mesmas datas do Bolsa Família. Em 2023, o benefício será pago nos meses de outubro e dezembro. O valor do benefício varia a cada parcela, levando em conta o valor médio do preço do gás de cozinha de 13kg medido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos seis meses que antecedem os pagamentos.

Valor do Auxílio-Gás em outubro

O valor do Auxílio-Gás ainda não foi definido para o mês de outubro. Nas últimas parcelas, o benefício teve os seguintes valores: R$ 112 em fevereiro, R$ 110 em abril e R$ 109 em junho. Prevê-se que as parcelas subsequentes permaneçam entre R$ 109 e R$ 112, mantendo-se alinhadas aos preços de referência adotados.



Quem tem direito ao Auxílio-Gás?

Para ter direito ao Auxílio-Gás, além de estar inscrito no Cadastro Único e cumprir os requisitos de renda e vínculo com o BPC, é necessário estar com o cadastro atualizado nos últimos dois anos. Além disso, o programa prioriza famílias com menor renda, maior número de membros, atualização de cadastro no CadÚnico, famílias já contempladas pelo Auxílio Brasil e cadastros qualificados pelo gestor, usando informações da averiguação.

Calendário de pagamentos do Auxílio-Gás em outubro

Confira abaixo as datas de pagamento do Auxílio-Gás para o mês de outubro de 2023:

NIS com final 1: 18 de outubro (quarta-feira)

NIS com final 2: 19 de outubro (quinta-feira)

NIS com final 3: 20 de outubro (sexta-feira)

NIS com final 4: 23 de outubro (segunda-feira)

NIS com final 5: 24 de outubro (terça-feira)

NIS com final 6: 25 de outubro (quarta-feira)

NIS com final 7: 26 de outubro (quinta-feira)

NIS com final 8: 27 de outubro (sexta-feira)

NIS com final 9: 30 de outubro (segunda-feira)

NIS com final 0: 31 de outubro (terça-feira)

Como consultar o status do benefício?

É possível verificar o status do benefício a qualquer momento durante o mês. A partir do dia 10 de cada mês, a Caixa atualiza os canais de consulta com as informações mais recentes da folha de pagamento. Para saber se você foi aprovado para receber o Auxílio-Gás, você pode realizar a consulta através do aplicativo Caixa Tem, do aplicativo do Bolsa Família, do aplicativo do Cadastro Único ou do Portal Cidadão da Caixa.

Além disso, você também pode entrar em contato através do telefone 121 do Ministério da Cidadania ou da Central da Caixa no número 111.

Ademais, o calendário do Auxílio-Gás é uma importante ferramenta para que as famílias de baixa renda possam se planejar e garantir o acesso ao gás de cozinha. Com o valor do benefício e as datas de pagamento em mãos, é possível organizar as finanças e garantir que esse recurso essencial esteja disponível para o preparo de alimentos e para as atividades domésticas.

Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não deixe de verificar se tem direito ao Auxílio-Gás e acompanhar o calendário de pagamentos para não perder essa oportunidade de auxílio do Governo Federal.