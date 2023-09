Descubra quais recursos a Apple deixará de fora no lançamento

O lançamento do iOS 17 pela Apple está previsto para acontecer ainda neste mês de setembro. Os usuários de iPhone estão ansiosos para conhecer os novos recursos e melhorias que a atualização trará.

No entanto, apesar das expectativas, a Apple não disponibilizará todas as novidades logo de cara. Será necessário aguardar até o final do ano para ter acesso a três das principais funções.

1. Aplicativo Diário: Uma nova maneira de apreciar a vida

Uma das atualizações que ficarão pendentes no lançamento do iOS 17 é o aplicativo Diário, ou Journal. Essa nova funcionalidade tem como objetivo sugerir lembranças com base em músicas, fotos, exercícios e outros elementos do dia a dia do usuário.

Segundo a Apple, o Diário é uma forma inovadora de “apreciar a vida e preservar memórias”. Infelizmente, os usuários terão que esperar um pouco mais para experimentar essa nova forma de relembrar momentos especiais.

2. Transferência via AirDrop a uma certa distância

Outra atualização que não estará disponível logo no lançamento do iOS 17 é a transferência via AirDrop a uma certa distância. Atualmente, os usuários precisam estar próximos uns dos outros para trocar arquivos entre os iPhones.

Com o iOS 17, será possível fazer isso mesmo estando a uma certa distância. Essa funcionalidade trará mais praticidade e conveniência para os usuários, tornando a transferência de arquivos ainda mais fácil.

3. Playlists colaborativas no Apple Music: compartilhe suas músicas favoritas



As playlists colaborativas são outra função que não estará disponível logo de cara no iOS 17. Essa funcionalidade permitirá que os usuários convidem amigos para adicionar ou remover músicas, mudar a ordem de reprodução e até mesmo reagir com emojis às canções que estão sendo reproduzidas.

Essa interação social dentro do Apple Music promete tornar a experiência musical ainda mais divertida e personalizada. Infelizmente, será necessário esperar um pouco mais para usufruir dessa nova forma de compartilhar músicas com os amigos.

4. Outras possíveis atualizações pendentes

Além dessas três principais atualizações, a Apple ainda pode modificar a lista de itens que poderão não chegar com o lançamento do iOS 17. É importante lembrar que essas informações são baseadas nas notícias divulgadas até o momento e estão sujeitas a alterações.

É possível que a empresa adicione ou remova funcionalidades durante o processo de desenvolvimento do sistema operacional. Portanto, fique atento às novidades!

Ademais, o iOS 17 está chegando com diversas melhorias e novidades para os usuários de iPhone. Embora nem todos os recursos estejam disponíveis logo no lançamento, a Apple está trabalhando para entregar uma experiência ainda melhor aos seus usuários.

O aplicativo Diário, a transferência via AirDrop a uma certa distância e as playlists colaborativas no Apple Music são apenas algumas das funcionalidades que os usuários terão acesso em breve. Fique atento às atualizações e aproveite ao máximo todas as novidades do iOS 17!