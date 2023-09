Descubra quais recursos incríveis a Apple deixou de fora no lançamento

O iOS 17 está chegando, trazendo uma série de novidades para os usuários de iPhone. A Apple planeja lançar o novo sistema operacional ainda neste mês de setembro, mas nem todas as funcionalidades estarão disponíveis logo de cara. Os usuários terão que esperar até o final do ano para desfrutar de três das principais novas funções.

Neste artigo, vamos explorar o que o iOS 17 tem a oferecer e o que esperar da atualização.

O Aplicativo Diário: Uma Nova Maneira de Apreciar a Vida e Preservar Memórias

Uma das atualizações que ficarão pendentes no lançamento do iOS 17 é o aplicativo Diário, ou Journal. Essa nova funcionalidade promete sugerir lembranças com base em músicas, fotos ou exercícios, proporcionando aos usuários uma nova maneira de “apreciar a vida e preservar memórias”.

Infelizmente, essa funcionalidade estará disponível apenas no final do ano, mas certamente será um recurso interessante para explorar quando estiver disponível.

Transferência Via AirDrop: Mais Flexibilidade e Comodidade

Outra atualização que não estará disponível de imediato no iOS 17 é a transferência via AirDrop a uma certa distância. Atualmente, é necessário estar próximo do destinatário para trocar arquivos entre os iPhones. Com o iOS 17, será possível realizar essa transferência a uma certa distância, o que trará mais flexibilidade e comodidade para os usuários.

Essa funcionalidade certamente facilitará a troca de arquivos entre dispositivos e tornará o compartilhamento de conteúdo ainda mais prático.

Playlists Colaborativas no Apple Music: Acompanhe e Interaja com Amigos



Você também pode gostar:

Se você é um amante de música e gosta de compartilhar suas descobertas com amigos, vai adorar a funcionalidade de playlists colaborativas no Apple Music. Infelizmente, essa novidade também não estará disponível imediatamente no lançamento do iOS 17.

Com as playlists colaborativas, será possível convidar amigos para adicionar ou remover músicas, mudar a ordem de reprodução e até mesmo reagir com emojis às canções que estão tocando. Essa interação com amigos tornará a experiência musical ainda mais envolvente e divertida.

Outras Possíveis Novidades do iOS 17

Além das funcionalidades mencionadas acima, a Apple ainda pode introduzir outras atualizações e recursos interessantes no iOS 17. No entanto, é importante ressaltar que essa lista pode sofrer alterações até o lançamento oficial do sistema operacional. Portanto, fique de olho nas novidades anunciadas pela Apple para obter informações atualizadas sobre o iOS 17.

Ademais, o iOS 17 promete trazer diversas melhorias e novidades para os usuários de iPhone. Embora nem todas as funcionalidades estejam disponíveis imediatamente, o aplicativo Diário, a transferência via AirDrop a uma certa distância e as playlists colaborativas no Apple Music são algumas das principais atualizações que podemos esperar.

Fique atento às notícias da Apple para saber mais sobre o lançamento do iOS 17 e aproveite ao máximo essas novas funcionalidades quando estiverem disponíveis. Aprecie a vida, preserve memórias e compartilhe sua paixão pela música com o iOS 17.

VEJA TAMBÉM: Estes NIS serão cortados do Bolsa Família de Setembro. Confira