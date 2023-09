Descubra quando é e programe-se!

Sem dúvidas, 2023 tem sido um ano excelente para quem ama as folguinhas durante a semana, e você já pode começar a se preparar para o próximo feriado prolongado, já que as folgas não param no mês de setembro.

Durante os meses que se passaram, tivemos muitos feriados nacionais na quinta-feira, o que resultou em momentos de descanso e diversão para os trabalhadores.

Se você, assim como nós, está aguardando o próximo momento de descanso, acompanhe este texto e saiba mais!

Qual o próximo feriado prolongado?

O próximo feriado prolongado é dia 12 de outubro, quinta-feira. Neste dia, é celebrado o Dia da Nossa Senhora Aparecida, além de também ser o Dia das Crianças.

A data religiosa é a responsável pelo feriado nacional, o que faz com que todos os brasileiros possam desfrutar de uma data a mais na conta de descansos do ano.

Por ser em uma quinta-feira, muitas empresas podem prolongar o feriado, dando uma folga a mais para quem já tem a rotina corrida e cheia de tarefas todos os dias.

Portanto, se você estava querendo saber qual o próximo feriado prolongado para poder se programar, já anote na sua agenda para aproveitar mais essa oportunidade de visitar parentes e amigos ou simplesmente curtir o lar.



Você também pode gostar:

Teremos mais feriados prolongados este ano?

Além de o próximo feriado prolongado ser no dia 12 de outubro, também temos outra notícia muito bacana para quem ama essas folgas: ainda teremos mais feriados prolongados este ano.

No mês de outubro, teremos apenas o Dia da Nossa Senhora Aparecida, mas, em novembro, teremos outras folguinhas para descansar. Veja o calendário e já faça aqueles planos que você estava esperando uma oportunidade para fazer:

2 de novembro (quinta-feira): No Dia de Finados, que também é em uma quinta-feira, você também terá a oportunidade de aproveitar um feriado prolongado;

15 de novembro (quarta-feira): Apesar de não ser um feriado prolongado, ainda assim o Dia da Proclamação da República é uma folguinha no meio da semana que pode fazer toda a diferença na hora de descansar, concorda?

24 de dezembro (sábado): Apesar de ser ponto facultativo a partir das 14h, grande parte das empresas encerram as suas atividades mais cedo na Véspera de Natal. No entanto, ele cai em um sábado, o que já coincide com o dia de descanso de muita gente;

25 de dezembro (domingo): Neste ano, o Natal cairá em um domingo, o que já coincidirá com o dia de folga de muitos trabalhadores;

31 de dezembro (sábado): A Véspera de Ano Novo também cairá num sábado, sendo ponto facultativo a partir das 14 horas.

Basicamente, esses são os feriados, prolongados e não prolongados, que ainda teremos neste ano. Lembrando que pode haver feriados estaduais e municipais na sua região, e cabe a você verificar esse fator.

Comece a se programar com a sua família e aproveite o próximo feriado prolongado se divertindo ou descansando à vontade!