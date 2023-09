Descubra se parte dos R$ 2 BILHÕES é seu

A vida financeira é cheia de surpresas, não é mesmo? E se eu te dissesse que parte de um montante de R$ 2 BILHÕES pode ser sua e você nem sabe disso? Isso mesmo, você não leu errado: R$ 2 BILHÕES. Então, se prepare, pois a partir de agora vou te contar tudo sobre isso.

R$ 2 BILHÕES esquecidos: O que é isso?

Parece algo saído de um filme, mas é a mais pura realidade. Segundo informações recentes do Banco Central (BC), existe um total de R$ 2 BILHÕES que estão “adormecidos” em contas de pessoas já falecidas, à espera de que seus herdeiros os reivindiquem.

Este montante, que pode parecer inacreditável, faz parte de um valor maior, totalizando R$7,2 bilhões, que estão sem movimentação no Sistema de Valores a Receber (SVR). Trata-se de uma ferramenta que controla valores que estão parados em bancos e outras instituições financeiras.

Os R$2 bilhões destinados aos herdeiros representam 28% do total. Você já imaginou ser um desses herdeiros?

Como Recuperar esse Dinheiro em Bancos

Caso você suspeite que pode ser um desses herdeiros, será necessário concluir primeiro o inventário do falecido. Todo o processo jurídico deve incluir a sobrepartilha, que lida com a inclusão de bens que não foram mencionados, estavam em litígio ou foram descobertos apenas após o final do processo.

O montante “dormindo” na conta da pessoa falecida pode incluir contas encerradas com saldo remanescente ou reembolsos de cobranças indevidas. Para recuperar esse dinheiro, você precisará entrar em contato diretamente com a instituição financeira onde o valor está depositado.

E se eu não for herdeiro?



Mas calma, não é só para herdeiros que essa ‘fortuna esquecida’ pode beneficiar. No fim de 2021, os brasileiros tinham “esquecido” R$2,16 bilhões em consórcios. Este montante é formado por valores que ex-participantes de consórcios tem direito mesmo após terem sido comtemplados ou depois do término de um grupo.

O valor engloba créditos não usados, multas, rendimentos, juros ou rateio do saldo de reserva. As administradoras destes recursos podem, desde 2008, cobrar uma taxa para fazer a manutenção do montante não resgatado.

Como funciona um consórcio?

De forma simples, o consórcio é uma compra colaborativa, que junta pessoas com o mesmo objetivo. A administradora do consórcio fica encarregada de reunir estas pessoas em grupos de interesse em comum.

As pessoas que participam de um consórcio, podem estar em busca de um carro, imóvel, produtos como aparelhos eletrônicos, entre outros. Após ser formado o grupo, as pessoas pagam as parcelas sem juros e de acordo com o plano selecionado.

Quais são os benefícios de um consórcio?

Os consórcios são uma modalidade de financiamento que tem se mostrado cada vez mais popular no Brasil. Eles oferecem uma série de vantagens, sendo a principal delas a possibilidade de adquirir um bem de alto valor com parcelas mais acessíveis e sem a necessidade de dar um valor de entrada.

Além disso, ao contrário de um financiamento tradicional, os consórcios não possuem juros, apenas uma taxa de administração que é diluída ao longo do prazo do contrato.

E se eu deixar dinheiro ‘esquecido’ no consórcio?

Se você participou de um consórcio e por algum motivo deixou de usufruir do crédito que tinha direito, saiba que você pode recuperar esse dinheiro. No entanto, é importante estar ciente de que esse processo pode envolver algumas taxas.

Mas, mesmo com as taxas, vale a pena fazer a consulta e verificar se você tem direito a receber algum valor.

Como consultar se tenho dinheiro ‘esquecido’?

Para consultar se você tem algum valor a receber, seja como herdeiro ou como ex-participante de um consórcio, o ideal é entrar em contato diretamente com a instituição financeira ou com a administradora do consórcio.

Eles poderão informar se existe algum valor em seu nome e orientar sobre o processo para resgatar esse dinheiro.

O que fazer após descobrir que tenho dinheiro ‘esquecido’?

Após descobrir que você tem direito a receber algum valor, seja como herdeiro ou ex-participante de um consórcio, você deve iniciar o processo de resgate desse dinheiro.

Normalmente, é necessário apresentar alguns documentos para comprovar a sua identidade e, no caso dos herdeiros, também pode ser necessário apresentar documentos que comprovem o parentesco com o falecido.

Vale a pena buscar esse dinheiro?

Definitivamente, sim. Afinal, estamos falando de dinheiro que é seu por direito. Além disso, dependendo do valor, ele pode fazer uma grande diferença na sua vida financeira.

Por isso, se você suspeita que pode ter direito a receber algum valor, não deixe de fazer a consulta. Você pode se surpreender com o resultado!

Dessa forma, em meio a um cenário econômico muitas vezes incerto, descobrir que parte de um montante de R$ 2 BILHÕES pode ser sua é, sem dúvidas, uma ótima notícia. Assim, seja você herdeiro ou ex-participante de um consórcio, não deixe de verificar se tem direito a receber algum valor. Lembre-se: esse dinheiro é seu por direito e pode fazer uma grande diferença na sua vida financeira!