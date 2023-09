O Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa conjunta do Governo Federal em parceria com a Febraban, continua a trazer alívio financeiro para milhares de brasileiros, além de injetar ânimo na economia do país.

Desenrola Brasil anuncia nova fase de renegociações com oportunidades para todos

Neste mês o programa entra em uma nova e aguardada fase. Assim, expandindo suas ofertas de renegociação para um grupo ainda mais amplo de pessoas, com a expectativa de proporcionar um recomeço financeiro para muitos.

O sucesso da primeira fase

A primeira fase do programa, lançada em julho deste ano, foi um tremendo sucesso. Isso porque durante esse período, diversas instituições bancárias em todo o país puderam oferecer descontos de até 96% para indivíduos que enfrentavam restrições de crédito e tinham saldos devedores em suas contas.

Desse modo, o resultado foi surpreendente, com mais de R$ 11 bilhões já negociados por meio do programa, demonstrando o impacto significativo do Desenrola Brasil na reestruturação da oferta de crédito no Brasil.

A nova fase do Desenrola Brasil

A tão aguardada nova fase do Desenrola Brasil está prevista para iniciar nos últimos dias de setembro. Já que nessa etapa, a oportunidade de renegociar dívidas se expande para abranger todos os consumidores com renda mensal de até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Isso significa que um grupo ainda maior de brasileiros terá a chance de encontrar soluções para suas dívidas pendentes.

Além disso, os brasileiros cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) também serão elegíveis para aproveitar os benefícios oferecidos pelo programa. Em resumo, essa inclusão visa garantir que a assistência alcance aqueles que mais precisam.



Ampla participação das empresas

Uma das razões para o sucesso do programa Desenrola Brasil é a adesão maciça das empresas à iniciativa. Uma vez que mais de 900 empresas já se uniram ao programa, representando impressionantes 86% das dívidas de até R$ 5 mil de todos os brasileiros.

Desse modo, essas empresas incluem não apenas instituições financeiras, mas também empresas responsáveis pela cobrança de contas mensais essenciais, como água, luz, telefone e internet.

Como participar do programa Desenrola Brasil?

Para participar da nova fase do Desenrola Brasil, os consumidores elegíveis devem expressar seu desejo de renegociar suas dívidas por meio de uma plataforma que será divulgada pelo Governo Federal. Assim, nessa plataforma, eles poderão verificar os descontos disponíveis e conhecer as opções de pagamento oferecidas.

Dentre as facilidades de pagamento, destaca-se a possibilidade de quitar as dívidas à vista ou em parcelas. Em suma, a determinação é que os débitos renegociados possam ser divididos em até 60 vezes. Desse modo, com uma taxa de juros surpreendentemente baixa de apenas 1,99% ao mês.

Dessa maneira, isso proporcionará aos participantes a flexibilidade necessária para adequar seus pagamentos às suas condições financeiras. Além disso, os métodos de pagamento aceitos incluem pix, débito em conta e boleto bancário, tornando o processo conveniente e acessível para todos.

Uma forma segura de se organizar financeiramente em longo prazo

Certamente, o programa Desenrola Brasil continua a ser uma luz no fim do túnel para aqueles que buscam reorganizar suas finanças e sair do ciclo de dívidas. Com a nova fase em setembro, a oportunidade se expande para um número ainda maior de brasileiros. Assim, incluindo aqueles com renda limitada e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A elevada adesão das empresas ao programa assegura que uma ampla gama de dívidas seja abordada. Portanto, se você enfrenta desafios financeiros, fique atento à plataforma a ser divulgada e aproveite a chance de renegociar suas dívidas com condições favoráveis. De forma geral, o programa Desenrola Brasil é uma oportunidade para quem busca retomar o controle de sua vida financeira e construir um futuro mais seguro.