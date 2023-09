Desenrola Brasil anuncia nova fase para esta semana

O Desenrola Brasil traz uma oportunidade valiosa para brasileiros de todas as regiões do país que desejam renegociar suas dívidas, desde que estas não ultrapassem R$ 5 mil.

Este programa oferece uma variedade de benefícios. Incluindo descontos atrativos e a opção de parcelar o saldo devedor em até 60 meses, proporcionando alívio financeiro a muitos cidadãos.

A iniciativa do Governo Federal envolve a parceria com a B3, a principal bolsa de valores do Brasil, que será utilizada para realizar leilões inversos como parte do Desenrola Brasil.

Nesses leilões, os credores terão a oportunidade de apresentar lances competitivos para oferecer descontos sobre as dívidas que estão buscando receber.

Posteriormente, os brasileiros poderão aproveitar as condições favoráveis para renegociar suas dívidas.

É importante notar que o programa é apoiado por uma garantia substancial de R$ 8 bilhões do Tesouro Nacional, através do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Garantindo assim, a segurança das transações.

Como resultado desse esforço conjunto, um total de 924 empresas já aderiu ao programa, demonstrando seu compromisso em auxiliar os brasileiros a recuperar sua estabilidade financeira.

Para aqueles que enfrentam desafios financeiros, o Desenrola Brasil se apresenta como uma oportunidade promissora de aliviar o peso das dívidas e dar um novo começo financeiro, tudo isso graças à parceria estratégica entre o governo e a B3.

Enfim, continue a leitura para saber muito mais!



Nova fase do Desenrola Brasil é iniciada

As renegociações do Desenrola Brasil com garantia serão realizadas em duas etapas distintas, abrangendo diferentes faixas de dívidas:

Para aqueles que possuem dívidas de até R$ 5 mil, estima-se que o valor total das renegociações nessa categoria alcance a expressiva quantia de R$ 78,9 bilhões. Com a definição dessa categoria, o governo tem por objetivo proporcionar um alívio financeiro para os devedores com compromissos mais modestos;

Já para os cidadãos com dívidas que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, as estimativas apontam para negociações no valor de R$ 161,3 bilhões. O Ministério da Fazenda enfatiza a importância de atender a esta faixa intermediária de devedores, buscando estabelecer condições mais acessíveis para quitação de seus débitos.

É relevante destacar que, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, dívidas cujo montante ultrapasse R$ 20 mil não serão passíveis de renegociação por meio deste sistema do Desenrola Brasil.

Portanto, os devedores com obrigações superiores a esse limite deverão buscar alternativas distintas nesse momento para resolver suas pendências financeiras.

Etapa do programa é direcionada especialmente para pessoas em vulnerabilidade social

Além de levar em consideração o critério relacionado ao montante das dívidas, o Desenrola Brasil também contempla indivíduos que recebem até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para acessar programas sociais do governo federal.

De acordo com informações do Ministério, aproximadamente 32,5 milhões de pessoas satisfazem esses requisitos. Portanto, muitos brasileiros são elegíveis para participar desta fase do programa de renegociação de dívidas.

Os leilões estão programados para ocorrer entre hoje, 25 de setembro, e a próxima quarta-feira, 27 de setembro. A expectativa é que a plataforma esteja disponível para os consumidores na primeira semana do mês de outubro.

“Nessa fase, será lançada a Plataforma para que todos os interessados possam renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês”, explica o Ministério da Fazenda.

O Desenrola Brasil tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz para auxiliar os cidadãos a regularizarem suas pendências. Afinal, o programa surge dentre de um contexto extrema, onde a grande maioria dos brasileiros se encontravam em inadimplência.

Dessa forma, o Desenrola Brasil tem oferecido oportunidades concretas para que as pessoas que se encontram em situações de endividamento possam regularizar suas finanças de forma mais acessível e flexível.

Observação sobre a renegociação do Desenrola Brasil

Para desfrutar das funcionalidades do sistema do Desenrola Brasil, é imprescindível possuir uma conta gov.br com o status de prata ou ouro.

Através desta plataforma, os cidadãos terão a oportunidade de negociar uma ampla gama de dívidas. Abrangendo desde pendências bancárias até contas de serviços públicos, como água e luz, entre outras.

Além disso, vale ressaltar que o acesso ao sistema gov.br com nível prata ou ouro oferece uma série de vantagens e comodidades. Tornando, dessa forma, mais simples e eficiente o processo de regularização financeira e a gestão de obrigações fiscais e pessoais.