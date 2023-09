“Desenrola” para estudantes? Renegociação de dívidas do FIES é aprovada

A Câmara dos Deputados do Brasil deu um passo importante na busca por soluções para a crescente preocupação com a inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Recentemente, uma comissão aprovou um projeto que possibilitará a renegociação do FIES, oferecendo uma oportunidade valiosa para estudantes brasileiros que enfrentam desafios financeiros. Confira os detalhes dessa proposta e saiba como ela beneficiará os estudantes!

A preocupação com a inadimplência no FIES

Nos últimos anos, o governo brasileiro demonstrou crescente preocupação com a inadimplência no FIES, um programa fundamental para o acesso à educação superior no país. Isso porque diversas rodadas de renegociação do FIES foram realizadas, mas nem todos os beneficiários do programa foram contemplados.

Um novo horizonte: renegociação no FIES

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ciente dos desafios enfrentados pelos estudantes brasileiros, aprovou um projeto que visa possibilitar a renegociação do FIES, incluindo aqueles que estavam em dia com seus pagamentos até o ano de 2021.

Em resumo, o relator do projeto, deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF), enfatizou a necessidade de oferecer condições igualmente favoráveis para liquidação dos valores a vencer aos contratantes adimplentes que cumpriram regularmente suas obrigações. Assim, o projeto busca corrigir uma situação indesejável em que apenas os inadimplentes eram beneficiados.

A Lei 14.375/22 já permite a renegociação do saldo devedor para aqueles com pelo menos 90 dias de atraso no pagamento das parcelas. Uma vez que para os usuários cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), os descontos podem chegar a surpreendentes 99% sobre o valor da dívida.

Contudo, o autor da proposta, deputado José Nelto, argumentou que é injusto não oferecer condições de pagamento também para aqueles que conseguiram manter em dia as parcelas do Financiamento Estudantil.

Assim sendo, ele destacou que a regra atual beneficia principalmente os inadimplentes, em detrimento daqueles que fizeram sacrifícios para cumprir suas obrigações financeiras.

Próximos passos

Embora a proposta tenha sido aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ainda deve passar por outras etapas antes de se tornar lei. Já que ela será avaliada pelas comissões de Finanças e Tributação, bem como pela comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Mudanças no FIES: o futuro do financiamento estudantil

Além da renegociação de dívidas, o Governo Federal está trabalhando em uma série de mudanças para o Fundo de Financiamento Estudantil. Desse modo, essas mudanças visam aprimorar o programa e torná-lo mais acessível e eficaz para os estudantes brasileiros.

Uma das mudanças em vista é a possibilidade de renegociar as dívidas dos usuários do programa, conforme discutido anteriormente. Contudo, vale ressaltar que o pagamento das mensalidades do FIES só ocorre após a conclusão do curso, o que alivia a pressão financeira dos estudantes durante seus anos de estudo.

Além disso, para auxiliar na renegociação e no entendimento da inadimplência, o Governo solicitou o levantamento de dados ao INSS e à Receita Federal. O objetivo é identificar as razões por trás da inadimplência e criar estratégias eficazes para apoiar os estudantes que enfrentam dificuldades financeiras.

Uma importante possibilidade

Certamente, a aprovação do projeto de renegociação do FIES representa um passo importante na busca por soluções para a inadimplência crescente no programa. Uma vez que essa iniciativa beneficia diretamente os estudantes brasileiros que cumpriram suas obrigações financeiras, corrigindo uma injustiça percebida na política anterior.

À medida que essa proposta avança pelo processo legislativo, os estudantes podem esperar uma oportunidade valiosa de aliviar o peso de suas dívidas do FIES. Além disso, as mudanças planejadas para o FIES indicam um compromisso contínuo do governo em melhorar o acesso à educação superior e apoiar os estudantes em sua jornada acadêmica. É um desenvolvimento positivo que merece atenção e acompanhamento.