Deshaun Watson enfrenta reação dos fãs no início da temporada de 2023 do Cleveland Browns

Deshaun Watson está se preparando para sua segunda temporada com o Cleveland Browns, mas parece o primeiro desde que foi suspenso pela NFL por acusações credíveis de má conduta sexual e perdeu a maior parte da temporada passada. Apesar da polêmica, Watson está pronto para liderar a equipe este ano e tem grandes aspirações. Ele afirmou: “Não sou o mesmo cara. Sinto que melhorei. Evoluí para um novo nível e estou pronto para poder mostrar isso.”

A abertura da temporada dos Browns contra o bem-sucedido Cincinnati Bengals será um bom marcador de onde eles estão. No entanto, antes que Watson pudesse ser testado pela defesa dos Bengals, ele foi ridicularizado pelos fãs da NFL nas redes sociais que discordaram de seus últimos pronunciamentos.

Browns QB Watson retorna da suspensão, não discutirá acusações

Embora Watson estava se referindo à sua melhoria como jogador, muitos fãs da NFL estão enojados com as acusações credíveis contra ele e a longa suspensão que recebeu. Além disso, o acordo totalmente garantido de Watson devido à ameaça de acusações irritou alguns fãs, pois é mais forte do que os acordos assinados por Patrick Mahomes e Aaron Rodgers.

A última temporada do Watson foi marcada por uma suspensão de 11 jogos por violar a política de conduta pessoal da liga, após alegações de agressão sexual e má conduta durante sessões de massagem por mais de duas dezenas de mulheres. Ele foi titular nos últimos seis jogos dos Browns na temporada passada e ficou de fora da temporada de 2021 depois de exigir uma troca do Houston Texans.

Ele diz que aprendeu algumas coisas

“O ano passado foi um período complicado, onde aprendi tudo”, disse Watson sobre sua primeira temporada com os Browns. No entanto, ele acredita que está preparado para a melhor temporada de sua carreira e quer ser melhor do que foi em Houston. “Não quero voltar como o cara de Houston. Quero ter esse sucesso e começar algo novo em Cleveland”, acrescentou.

A confiança de Watson parece ser compartilhada por seus companheiros, que o elegeram como um dos cinco capitães da próxima temporada. “Isso significa muito. Mostra que eles acreditam em mim, confiam em mim”, disse Watson sobre a homenagem.