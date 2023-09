DESTA forma você consegue RASTREAR celular em SEGUNDOS

A localização de smartphones assume uma importância extrema quando alguém se encontra sem acesso a eles devido a perda ou roubo. Considerando essa necessidade, você agora tem a oportunidade de recuperar seu dispositivo de uma vez por todas. Então, se você souber rastrear celular ajudará a reduzir a ansiedade e preocupação associadas a essa situação.

Dado que os smartphones se tornaram uma parte essencial de nossa vida diária, perder acesso a eles pode ser profundamente angustiante. Portanto, abaixo apresentaremos um passo a passo para rastrear celular em qualquer sistema operacional.

Tecnologia se revolucionando

É inegável que os smartphones revolucionaram a maneira como nos comunicamos com outras pessoas e interagimos com o mundo ao nosso redor. Isso se deve ao fato de que esses dispositivos se tornaram uma parte integral de nossa rotina diária, e ficar sem eles pode ser uma experiência angustiante para muitos.

Seja devido ao hábito de usar telas ou à presença de informações confidenciais armazenadas em nossos celulares, perder esses dispositivos pode causar problemas, inclusive no trabalho.

Nesse contexto, a inovação tecnológica tem desempenhado um papel fundamental. E diz-se isso não apenas para aqueles que usam smartphones regularmente, mas também para aqueles que os perdem.

Quando as pessoas não têm seus celulares em mãos, costumam recorrer a métodos como pedir a alguém que ligue para o número e escute o toque. No entanto, isso só funciona quando você tem certeza de onde está o dispositivo, especialmente se for dentro de casa.

Em outras palavras, muitas vezes as pessoas perdem seus telefones em locais públicos, como shoppings, lojas, centros comerciais e ruas movimentadas. Nesses casos, encontrar rastrear celular apenas ligando para ele pode ser extremamente difícil. Imagine, então, se o aparelho estiver no modo silencioso?

Além das ocorrências de perda, existem também os furtos de celulares, que são comuns, especialmente em grandes cidades e locais movimentados. Esses furtos podem ocorrer quando o proprietário do smartphone está distraído ou em todo tipo de situação.



Você também pode gostar:

Como rastrear celular perdido

O passo a passo para rastrear seu smartphone perdido ou roubado pode ser aplicado a qualquer sistema operacional, seja ele Android ou iOS.

Rastrear celular iOS

Primeiramente, dispositivos Apple de qualquer tipo podem ser rastreados por meio de um aplicativo chamado “Buscar”. Esse aplicativo fornece a localização em tempo real dos aparelhos, permitindo:

Emissão de alertas sonoros;

Compartilhamento da localização com familiares e amigos;

Ativação da tela de bloqueio do iPhone;

Exclusão de todos os dados do celular.

Para utilizar o aplicativo, basta selecionar o iPhone ou dispositivo que deseja localizar, e a posição atual e o nível da bateria serão exibidos. Se você perdeu o dispositivo em casa, pode simplesmente ativar a opção “Reproduzir som”.

Em caso de roubo, ative a opção “Marcar como perdido” para receber uma notificação quando a localização do dispositivo estiver disponível. O aplicativo bloqueará a ativação, impedindo que qualquer pessoa sem a ID Apple use o aparelho.

O app também protege os cartões e serviços de pagamento, tornando o dispositivo inacessível sem o código correto. Ele exibirá uma mensagem ou um número de contato de emergência cadastrado pelo proprietário para que a pessoa que encontrou o telefone possa entrar em contato.

Android

Já o rastreamento de celulares Android pode ser feito através dos serviços “Encontre meu dispositivo”, “Find My Mobile” (Samsung) e “Mi Cloud” (Xiaomi). Usando o app “Encontre meu dispositivo”, você pode verificar a localização de smartphones, tablets e smartwatches, além de bloquear o aparelho em caso de roubo e até mesmo apagar todos os dados do sistema. Se o dispositivo estiver próximo, é possível emitir um alerta sonoro que tocará por 5 minutos, mesmo se o celular estiver no modo silencioso.

Na opção “Proteger dispositivo”, o acesso aos dados será bloqueado imediatamente. Você poderá desbloqueá-lo inserindo o código de acesso ou a combinação numérica na tela de bloqueio quando tiver o celular em mãos. É importante lembrar que, ao selecionar “Limpar dispositivo”, todos os dados serão apagados permanentemente, incluindo aplicativos, fotos, vídeos e outros arquivos.