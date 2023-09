Destaques completos do vídeo da luta Ciryl Gane x Serghei Spivac

Assista ao vídeo completo da luta Ciryl Gane x Serghei Spivac da luta principal do UFC Paris, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC Fight Night: Gane x Spivac aconteceu no dia 2 de setembro na Accor Arena em Paris, França. O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC Ciryl Gane (12-2) enfrentou o veterano Serghei Spivac (16-4) na luta principal da noite, que foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Gane x Spivac, confira o blog ao vivo de Jed Meshew do MMA Fighting.

Rodada 1: Ambos os homens saem na posição ortodoxa e Gane está saltando e se movendo imediatamente. Esse é o estilo dele. Ele está segurando o centro da jaula enquanto Spivac se move pelo lado de fora, dando um soco e esperando.

O jogo de pés de Gane fica muito melhor imediatamente. Spivac se esforça e Gane está fazendo os ângulos acontecerem à vontade. E ele parece muito confiante. Spivac com uma guarda apertada. Mas Gane já acertou alguns chutes baixos. E Spivac tenta agarrar uma perna, mas Gane imediatamente o empurra.

Gane chutando mais agora. Chutes baixos e chutes empurrões. Alguns chutes instantâneos no meio. Spivac chega atrás de um 1-2-3 que acerta, mas Gane está fora. Spivac atira e acerta uma perna, mas Gane se espalha. Contra a cerca, algum trabalho aqui e Gane foge e acerta um tiro. Spivac não parece estar gostando disso no meio do primeiro.

Gane exala confiança agora e Spivac está encostado na cerca. Gane está caçando. Spivac precisa de algo. Gane está dando a tacada inicial agora porque nenhum tiro de resposta está vindo. Gane pisa no acelerador e Spivac se move para o centro, mas ele está estremecendo e pode ter levado um soco no olho. Deixa pra lá, o estande anuncia que foi um ancinho, mas Goddard não percebeu.

Gane bicando e se movendo agora e ele evita outra tentativa de agarrar. Acerte uma bela combinação no corpo. Ele não está permitindo que Spivac faça nada ofensivamente. Cara, se Gane fosse um cara poderoso e de um só golpe, ele seria assustador.

Spivac mostra muitos danos no rosto e está avançando agora. Come uma média direto no corpo antes do sino.

MMA Fighting marca o round 10-9 Gane.

Rodada 2: A diferença no atletismo é drástica. Spivac precisa de clinches agora ou será um alvo fácil.

Gane lutando contra seu jogo. Saltando, movendo-se, dando chutes, mãos rápidas. Nada muito comprometido. Ele defende uma tentativa de clinch com facilidade. E outro. E dá um chute no corpo enquanto ele muda para canhoto. Há um chute aberto no fígado disponível neste visual porque Spivac está mantendo uma guarda muito alta.

Spivac acerta um bom gancho de esquerda, mas Gane o acerta e desvia. E toca Spivac de volta. Gane agora pisca 2, 3 jab fintas antes de encontrar o soco que deseja. Spivac parece estar se movendo na lama lá fora.

Spivac finalmente corta a gaiola e agarra Gane, mas Gane foge. Golpes no corpo e Spivac demonstrando algum desconforto agora. Ele está abaixando as mãos enquanto Gane continua etiquetando o corpo. Gane caçando agora! Spivac precisa sobreviver 2 minutos porque não tem ofensa para retribuir.

Gane coloca Spivac contra a cerca e consegue um grande combo! Spiuvac encobrindo! A multidão ruge enquanto Gane escolhe seus lugares e se espalha! Spivac resiste, mas isso é uma questão de tempo. Ele não está fazendo nada e Goddard o avisa. Ele ainda está de pé, mas terminou. Gane continua batendo com os punhos em martelo enquanto Spivac encobre e Goddard faz a defesa. Nocaute técnico permanente para Gane.

Ciryl Gane derrotou. Serghei Spivac por nocaute técnico (golpes) aos 3:44 do segundo round