Destaques completos do vídeo da luta de Sean Strickland x Israel Adesanya

UFC 293: Adesanya x Strickland aconteceu no dia 9 de setembro na Qudos Bank Arena em Sydney, Austrália. O campeão peso médio do UFC Israel Adesanya (24-3) iniciou seu segundo reinado pelo título enfrentando Sean Strickland (28-5) na luta principal da noite, que foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Confira os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Adesanya x Strickland, confira o blog ao vivo de Jed Meshew do MMA Fighting.

Rodada 1: Ambos os homens são ortodoxos para começar. Strickland com sua estranha proteção, Izzy aberto e solto. Strickland avançando com cautela. Izzy sondando com chutes e trocando de postura. Strickland cortou bem a gaiola, mantendo Izzy encostado na cerca.

Strickland está mordendo cada finta desde o início. Isso não é o ideal para ele. Izzy ainda mostra ângulos, em busca de oportunidades. Strickland ainda não lançou nada comprometido. Izzy armando armadilhas, mas Strickland ainda não caiu nelas.

Strickland cortou bem a gaiola, mas sem ofensa. Izzy acerta um chute baixo. Ele contribuiu com alguns deles. Strickland lança um combo que Izzy falha. Chute corporal de Izzy, mas Strickland o segura. Izzy sai.

Strickland avança, mas não pode fazer nada. Izzy não está fazendo muito. Strickland perdeu lutas de mão cedo. Não consigo desferir o golpe, mas ele continua sólido defensivamente. Izzy dá alguns chutes. Faltam 2 minutos.

Izzy fingindo infinitamente e circulando. Strickland permanece em cima dele. Izzy acertando alguns chutes. Strickland consegue um gancho de direita para finalmente pousar. Izzy agora contra a cerca, bombardeando. Ele está atraindo Strickland, que faz um combo e sai. Izzy se movendo. Falta 1 minuto.

Izzy participando com chutes. Strickland o segue, sem dar espaço a Adesanya. Isso é excelente vindo dele.

AH MEU DEUS, UMA GRANDE MÃO DIREITA DE STRICKLAND DROPS ADESANYA!!!! ELE ESTÁ EM UM MUNDO DE PROBLEMAS E STRICKLAND ESTÁ DERRAMANDO ISSO!!! CURTO TEMPO E TIROS DE MARTELO STRICKLAND. IZZY COBRINDO E É SALVO PELO SINO!!!!!!!!!!!!

MMA Fighting marca o round 10-8 Strickland.

2 ª rodada: Adesanya parece estar recuperado. Ele parecia bem depois que a buzina parou. Mas ele é? Ah, isso foi quase incrível.

Strickland de volta na cara de Adesanya. Izzy parece um pouco mais sério lá agora. Ele está lutando um pouco mais por seu terreno e atirando no centro para apoiar Strickland. Strickland permanece bem na cara dele.

Fintas de Izzy e agora Strickland está fintando de volta para ele. Adesanya dando o golpe agora. Ele está menos focado em sufocar a mão líder e começar a marcar. Ele está mantendo o espaço no centro muito melhor agora.

Strickland está lutando para cortar a jaula agora. Ele dá o golpe. Izzy acerta por cima. Izzy aumentou um pouco sua taxa de trabalho. Strickland cortando mais a gaiola e Izzy realmente se afastando da cerca. Não quer ser pego lá novamente. Chutes nas pernas de Izzy e um golpe forte no corpo.

Izzy acerta uma esquerda limpa e está fora. Ele está começando a se sentir confiante no espaço novamente. Faltam 30 segundos. Izzy não foi muito atingido neste round e acertou muitos chutes. Strickland acerta 1-2 em Izzy preguiçoso para encerrar a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9 Adesanya, 19-18 Strickland no geral.

Round 3: O corner de Strickland diz que ele ficou “encantado com uma cobra” ali e que eles precisam voltar à ação. Foi quando eles pensaram que poderiam começar a ter sucesso.

Izzy volta para sua bicicleta e se mostra ofensivo. Strickland corta a jaula, mas Izzy está atacando bem no meio. Izzy se movendo. De qualquer forma, não é uma tonelada de ofensa. Izzy apoia Strickland, mas a defesa de Strickland foi sólida a noite toda.

O escanteio de Strickland pede mais combinações. Strickland erra um chute na cabeça. Ambos os homens mostrando excelente defesa. Strickland quase não erra um grande contra-ataque à direita.

Honestamente, não há muita coisa acontecendo aqui. Faltam 2 minutos e nenhum dos caras pousou muito. Strickland acerta uma bela esquerda enquanto Izzy mergulha e obtém uma reação. Única tacada significativa do round. Ainda em disputa.

Strickland acerta o jab. E um belo gancho de esquerda! Ele está encontrando boas jogadas combinadas quando Izzy tenta contra-atacar. Izzy permanece ativo. Jab de Strickland apoia Izzy. Izzy circulando completamente. Talvez ele tenha sido marcado? Nenhuma ofensa da parte dele no minuto final do round.

MMA Fighting marca o round 10-9 Strickland, 29-27 Strickland no geral.

Rodada 4: escanteio de Strickland inflexível de que precisa pisar nele. Eles sentem a chance de vencer e o estão estimulando. “Não viemos aqui para perder uma decisão chata!”

Strickland está cortando a gaiola novamente. Aumento de volume de ambos. Izzy pega pesado no movimento e no plano de chutes. Strickland o interrompe agressivamente e acerta um belo golpe. Izzy come um combo! Ele cobre! Izzy parece ter pernas, mas Strickland está em cima dele!

Izzy apoia Strickland, mas momentaneamente. Strickland está aqui para vencer esta luta. Jab passando e Izzy agora tentando prolongar a ofensiva. A defesa de Strickland permite que ele contra-ataque aos contra-ataques de Izzy. Tem sido muito bom para ele nesta rodada e ele marca Izzy novamente!

Adesanya encobre e Strickland com combos, mas não força. Izzy pode estar tentando atraí-lo. Strickland lutou de forma tão inteligente nesta rodada. Isto é surpreendente. Strickland está vencendo uma partida de kickboxing agora.

Izzy continua ocupado procurando um contra-ataque, mas Strickland o intercepta com o jab e sua defesa tem sido sensacional. Minuto final e Strickland está claramente vencendo esta rodada.

Strickland está incansavelmente levando Izzy para baixo. Fica bem na cara dele e acerta um contra-ataque com a mão direita. Izzy contra a cerca e ele simplesmente não consegue se sentir confortável. Strickland com um combo. O rosto de Izzy mostrando alguns danos quando a rodada termina.

MMA Fighting marca o round 10-9 Strickland, 39-36 Strickland no geral.

Rodada 5: Não posso acreditar, mas Israel Adesanya precisa finalizar para manter seu título. Ele está dizendo ao seu corner que não consegue acertar o jab lá fora. A defesa de Strickland está muito sólida neste momento.

Strickland já está em marcha para começar. Izzy na bicicleta. Pouca coisa cai no primeiro minuto. Poucos chutes de Izzy, mas Strickland é muito sólido defensivamente e seu trabalho combinado está mantendo Izzy desequilibrado.

Izzy circulando como um louco, mas Strickland ficando em cima dele e acertando o jab ali. Strickland vai ficar com ele. Adesanya tenta todos os seus truques, mas não consegue nada consistente. E ele acerta Izzy novamente com a mão direita enquanto o apoia até a cerca. Izzy consegue um direito próprio.

2 minutos e Adesanya precisa de urgência e está aumentando seu ataque. Izzy pode precisar brigar. Dá um soco. Strickland na cara dele. Usando um 1-2 e defesa e pronto. Isso é impressionante quando ele marca Izzy novamente!

Adesanya está desacelerando agora. Ele balançou com força e foi lento. Strickland está colocando o condicionamento agora. Pressão pressão pressão faltando um minuto.

Izzy se senta nos balcões, mas eles são lentos e Strickland o acerta novamente! Izzy está em retirada e tem 30 segundos para um milagre! Não acredito no que estou assistindo!!!

Strickland falando besteira com Adesanya recuando e parecendo que quer sair! Strickland termina a luta balançando e falando merda! Ele é o novo campeão!!!!! Eu não posso acreditar nisso

Sean Strickland derrotou. Israel Adesanya por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46).