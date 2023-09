Destaques completos do vídeo da luta de Zhilei Zhang x Joe Joyce 2

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Zhilei Zhang x Joe Joyce 2 do evento principal Zhang x Joyce 2, cortesia do Top Rank Boxing.

Zhilei Zhang x Joe Joyce 2 aconteceu em 23 de setembro na Wembley Arena, em Londres, Inglaterra. O campeão interino dos pesos pesados ​​​​da WBO, Zhilei Zhang (26-1-1), colocou seu cinturão em jogo em uma revanche contra Joe Joyce (15-2) no evento principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Zhang vs. Joyce 2, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee do MMA Fighting.

Zhang e Joyce devem sair em seguida.

Joyce com uma escolha sombria para sua música de greve, a versão de Jeff Buckley de Aleluia. Faz a transição para seu costume Grande rolo compressor tema. Ele parece solto enquanto faz um movimento a caminho do ringue.

Aí vem o campeão interino. Rainha Nós vamos balançar você explodindo dos alto-falantes.

Rodada 1: Joyce imediatamente começa a se afastar da mão esquerda poderosa de Zhang. Zhang atira um no corpo. Eles continuam a circular no meio do ringue. Ambos os lutadores apenas golpeando à distância. Zhang dá outro golpe para a esquerda no corpo. Há uma direita direta de Joyce. Muitas fintas com poucos socos significativos nesta rodada até agora.

MMA Fighting marca o round 10-9, Zhang.

2 ª rodada: Zhang saindo um pouco mais agressivo nesta rodada enquanto desce Joyce. Golpe na cabeça, golpe no corpo para Zhang. Joyce dá um soco no corpo. Zhang com um rápido golpe de gancho de esquerda. Zhang solta algumas mãos esquerdas, Joyce com boa defesa. Zhang acerta uma esquerda e Joyce sente isso, Zhang o segue até as cordas. Ainda sobrou outro de Zhang, Joyce responde com 1-2. Joyce procura uma combinação, mas Zhang bloqueia. Zhang caçando cabeças enquanto Joyce sai do caminho. Ele persiste e Joyce come algumas esquerdas duras. A campainha toca e Joyce pode ficar grata por isso.

MMA Fighting marca o round 10-9, Zhang. No geral, 20-18 Zhang.

Rodada 3: Joyce mostrando mais urgência, sai com alguns socos no corpo. Zhang dá um soco no corpo. Ele pega Joyce com um contra-ataque de direita. Boas pontuações diretas para Joyce. Há outra grande sobra de Zhang e Joyce não está usando bem esses golpes poderosos. Zhang apenas cutuca enquanto carrega a esquerda. Jab e tiro no corpo de Joyce, ele está tentando estragar tudo. A mão direita de Zhang ESMAGA Joyce no final do round e ele cai de barriga no chão. A campainha toca, mas o árbitro precisa encerrar a contagem e Joyce não tem condições de continuar. Zhang o pegou de novo!

Resultado oficial: Zhilei Zhang derrotou. Joe Joyce por nocaute no terceiro round