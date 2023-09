Destaques de Bijan Robinson: Falcons RB faz jogadas semelhantes às de Madden na vitória sobre os Packers

Tele Falcões de Atlanta (2-0) conseguiu selar a vitória contra o Green Bay Packers (1-1) no domingo no Mercedes-Benz Stadium graças ao running back novato Gergelim Robinson tirou um shifty Loucomovimento semelhante a pegar um novo conjunto de descidas na 4ª e POLEGADAS no final do quadro final.

Robinson, 21 anos, acumulou 124 jardas em 19 corridas, mas ainda não marcou um touchdown em seu short NFL carreira. Apesar de não ter marcado, ele já se consolidou como um divisor de águas.

O djuke do final do jogo para conseguir a primeira descida não foi a única vez que Robinson fez alguns destaques.

No início do segundo quarto, Robinson moveu as correntes ao acertar quase cinco defensores, deixando-os no chão, deslocando-se para a esquerda e para a direita.

Robinson foi selecionado em oitavo lugar geral no Draft da NFL de 2023 e já está provando seu valor. Os Falcons venceram por 25-24 graças à conversão de primeira descida do novato, que manteve o cronômetro funcionando e tornou o field goal da vitória mais fácil de marcar.

Jordan Love brilha para os Packers mais uma vez

Quarterback dos Packers Jordão Amor tornou o jogo acirrado ao registrar jogos consecutivos com três passes para touchdown e zero interceptações.

Desta vez, o jogo estelar de Love não foi suficiente para dar a vitória ao Green Bay, mas os fãs do Packers ficarão felizes com seus 14 de 25 passes completos.

Quarterback dos Falcões Desmond Cavaleiro teve uma interceptação, mas correu para um touchdown e lançou outro para o wide receiver Drake Londres.

Packers hospedam o Santos de Nova Orleans próximo domingo, quando os Falcons visitarem o Leões de Detroit.