Destino Penedo é destaque e encanta agentes de viagem durante Festival de Turismo de Alagoas

Importante evento aconteceu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, nos dias 01 e 02 de setembro

Mais de 600 agentes de viagem de todo o Brasil se encantaram com Penedo durante a realização da segunda edição do Festival de Turismo de Alagoas, que aconteceu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, nos dias 01 e 02 de setembro.

O stand do Destino Penedo foi o maior entre os municípios alagoanos. Nele, expositores e agentes de viagem conheceram as particularidades de Penedo, no que diz respeito ao artesanato, cultura, história, gastronomia e serviços turísticos como meios de hospedagem e passeios.

Logo na entrada do Festur Alagoas, os visitantes se depararam com espaços instagramáveis sobre pontos turísticos de Penedo, como o Rio São Francisco e a Igreja de Nossa Senhora da Corrente. Já dentro do stand, o totem de fotos fez o maior sucesso.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o Destino Penedo não poderia ficar de fora de um dos mais importantes eventos do setor turístico.

“Penedo não poderia ficar de fora do Festur Alagoas, evento que é importante e destinado a agentes de viagem. Mostramos o que o nosso destino tem de melhor, uma vez que o desejo é que as vendas, durante a pré-temporada 2023/2024, sejam ampliadas. Ao participar de eventos como esse, o Destino Penedo é fortalecido e se projeta como referência nacional em todo o país”, afirma Jair Galvão.

Resultados para o trade turístico

E o Destino Penedo já vê e respira os bons resultados. Serviços, tanto de meios de hospedagem como de passeios foram fechados durante a realização do Festur Alagoas.

“Eventos como esse permite uma troca de contatos muito grande. Tivemos a oportunidade de fechar com grupos de turistas e viagem para ainda esse ano, sem contar, também, que futuras reservas já estão engatilhadas”, disse Júlio César, chefe de Recepção do Hotel São Francisco.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC