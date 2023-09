Destino Penedo participará de painel durante 50ª edição da ABAV Expo

Painel é uma iniciativa do Sebrae Nacional e terá a participação de outras cinco cidades selecionadas no Programa Futuro Turismo Brasil

No próximo dia 28 de setembro, o Destino Penedo participará do painel ‘Sustentabilidade e Inovação: A Potência do Ecoturismo Nacional’, que será realizado durante a 50ª edição da ABAV Expo, uma das mais importantes feiras do turismo brasileiro que este ano acontece no Rio de Janeiro.

Quem vai representar a Prefeitura de Penedo será Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa. Ele e os demais enviados dos municípios do Programa Futuro Turismo Brasil (Paraty-RJ, Bonito-MS, Ilhabela-SP, Bombinhas-SC e Pirenópolis-GO) irão abordar boas práticas em experiência, inovação e sustentabilidade no painel que será moderado por Isabella Carvalho, coordenadora de Turismo do Sebrae Mato Grosso do Sul.

“Daremos ênfase nos saberes populares de Penedo como diferencial para experiência turística do destino. É um privilégio para a Prefeitura ser convidada a participar de um painel no maior evento turístico de agentes de viagem da América Latina, pois só demonstra que estamos no caminho certo e que Penedo avança a cada dia no desenvolvimento do turismo”, disse Jair Galvão.

A cidade de Penedo também foi selecionada para fazer parte do estande institucional do Sebrae Nacional, que mostrará um pouco do trabalho e história do santeiro penedense Newfrancis Santos, do Ponto de Cultura Resgate dos Saberes Populares em Penedo.

Empresários do setor turístico, agentes e operadoras de viagens também poderão conhecer um pouco mais do Destino Penedo, que terá um lugar reservado dentro do estande do Estado de Alagoas. O momento é mais uma oportunidade para fazer com que a cidade de Penedo seja vista e lembrada em meio aos principais atores do turismo do país.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC