Destinos no Brasil para viajar com criança

Quando se trata de planejar uma viagem em família, o Brasil oferece uma riqueza de opções que garantem experiências inesquecíveis para todas as idades. Viajar com crianças pode ser uma aventura repleta de diversão e descobertas, desde praias ensolaradas até aventuras na natureza e rica cultura histórica.

Por isso, exploraremos sete destinos incríveis para viajar com crianças em território brasileiro, destacando as atrações e atividades que tornam cada lugar único.

Rio de Janeiro, RJ

O Rio de Janeiro é um destino encantador para famílias com crianças. Suas icônicas praias, como Copacabana e Ipanema, não só oferecem um espaço perfeito para brincadeiras na areia, mas também proporcionam momentos relaxantes para os adultos.

A possibilidade de explorar o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, com suas vistas panorâmicas de tirar o fôlego, é uma experiência que encanta tanto pequenos quanto adultos.

Entretanto, o Rio de Janeiro não se limita a suas belezas naturais. Assim, para famílias que buscam uma vertente educativa, o destino também oferece várias opções enriquecedoras.

O Jardim Zoológico do Rio é um lugar onde as crianças podem aprender sobre a diversidade da fauna global de maneira envolvente. Além disso, o Museu de Ciências da Terra e o Aquário Rio oferecem uma abordagem lúdica e educativa para explorar temas como geologia e biologia marinha.

Portanto, o Rio de Janeiro se destaca como um destino que equilibra diversão e aprendizado, tornando-o uma escolha ideal para famílias que desejam uma viagem enriquecedora e memorável.

Porto Seguro, BA



Porto Seguro, na Bahia, é um destino que combina história e lazer para crianças e adultos. O Complexo de Lazer Tôa Tôa, com piscinas e música ao vivo, é perfeito para um dia de diversão em família.

Além disso, a Reserva Indígena da Jaqueira oferece um mergulho na cultura dos povos nativos do Brasil. O centro histórico de Porto Seguro é uma viagem no tempo que inclui o Museu de Porto Seguro e a Passarela do Descobrimento.

Bonito, MS

Para famílias que buscam um contato íntimo com a natureza, Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um destino imperdível.

Assim, com águas cristalinas e diversas atividades de ecoturismo, como flutuação em rios e cavernas, o local é uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre a preservação ambiental de forma divertida. A Gruta do Lago Azul e o Rio Sucuri estão entre as atrações mais populares.

Gramado, RS

A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, oferece uma atmosfera europeia e aconchegante que a torna uma excelente escolha para famílias com crianças.

Além disso, durante o período de Natal Luz, a cidade se transforma em um verdadeiro conto de fadas, repleto de magia e encanto.

Adicionalmente, o Mini Mundo e o Snowland são atrações especialmente voltadas para os pequenos exploradores, proporcionando momentos de diversão e aprendizado.

Portanto, Gramado é um destino que combina charme, entretenimento e experiências inesquecíveis para toda a família.

Fernando de Noronha, PE

Apesar de ser um destino mais remoto, Fernando de Noronha é um verdadeiro paraíso para famílias aventureiras.

Assim, as praias cristalinas e a rica vida marinha proporcionam oportunidades únicas de mergulho e snorkeling, onde pais e filhos podem explorar juntos os fascinantes recifes de corais e nadar ao lado de peixes coloridos.

Além disso, o Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho oferece uma experiência educativa imperdível, onde as crianças podem aprender sobre a fauna e flora marinha da região.

Portanto, em Fernando de Noronha, as atividades com crianças são tão emocionantes quanto educativas.

Além de se maravilhar com a vida marinha durante o snorkeling, as crianças podem se divertir nas praias de águas calmas, como a Baía do Sueste, onde podem brincar na areia e nadar com segurança.

O contato com a natureza exuberante e a oportunidade de aprender sobre a preservação ambiental tornam Fernando de Noronha um destino inesquecível para famílias aventureiras em busca de experiências únicas e enriquecedoras.

Fortaleza, CE

Fortaleza é um destino que agrada a toda a família. Suas praias, como a Praia do Futuro, oferecem infraestrutura completa para atividades à beira-mar.

Além disso, o Beach Park é um parque aquático incrível, com toboáguas emocionantes para crianças de todas as idades. A cidade também oferece atrações culturais, como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Chapada dos Veadeiros, GO

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é um destino para famílias que buscam aventura em meio à natureza intocada. Trilhas, cachoeiras e formações rochosas impressionantes esperam por exploradores de todas as idades.

Dessa forma, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é o ponto de partida para muitas dessas aventuras, e a Cachoeira dos Cristais é um destaque imperdível.

Viajar com Criança: Conclusão

Em resumo, o Brasil oferece uma vasta gama de destinos ideais para viajar com crianças, cada um com suas próprias atrações e atividades especiais.

Independentemente de você escolher o agito das praias cariocas, a riqueza cultural de Porto Seguro ou a aventura na natureza da Chapada dos Veadeiros, uma viagem em família pelo Brasil certamente proporcionará momentos inesquecíveis e valiosas experiências para todas as idades.

Portanto, planeje sua próxima aventura em família e aproveite tudo o que o país tem a oferecer.