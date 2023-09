EUuma prova do respeito mútuo entre os líderes NBA jogadoras, Phoenix Suns’ guarda estelar Devin Booker manifestou a sua vontade de desempenhar um papel de apoio Equipe EUA no próximo Olimpíadas de 2024.

Sua postura vem em resposta a uma sugestão de Feiticeiros de Washington avançar Kyle Kuzma, quem acredita nisso para Equipe EUA para conquistar o ouro, alguns de seus jogadores de alto nível podem precisar assumir papéis menos dominantes do que estão acostumados com seus respectivos NBA equipes.

No NBA, Reservador é inegavelmente uma estrela ofensiva, ostentando uma média impressionante de 27,8 pontos, 5,5 assistências, 4,5 rebotes e 1,0 roubos de bola por jogo na última temporada. Ele teve uma porcentagem de arremessos impressionante, acertando 49,4% de seus arremessos de campo e 35,1% de suas tentativas de três pontos.

No entanto, Equipe dos EUA lista para o Olimpíadas de 2024 pode ver um influxo de NBA estrelas. Relatórios de Shams Charania e Joe Vardon do The Athletic sugerem que Lebron James, visando outra passagem olímpica, já abordou outros titãs do basquete como Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Davis e Draymond Green sobre ingressar na equipe. Tal lista seria uma montagem de sonho, especialmente porque Equipe EUA pretende se recuperar de um quarto lugar no Copa do Mundo isso gerou muitas críticas.

A seleção dos EUA enfrentou grandes críticas pela eliminação da Copa do Mundo

Enquanto o Copa do Mundo equipe apresentou desempenhos decentes de jogadores como Antonio Eduardo e Mikal Pontes, faltava-lhe notavelmente o tipo de poder estelar que muitas vezes caracterizou o passado olímpico equipes.

A equipe dos EUA tinha notavelmente muito mais talento na equipe que venceu as Olimpíadas de Tóquio

Os jogadores de Reservadoro calibre da empresa abraça voluntariamente funções reduzidas, Equipe dos EUA as chances de obter ouro sem dúvida disparariam. Enfrentando equipes internacionais cheias de talentos, um elenco com nomes como James, Curry, Durant, e mais posicionariam os americanos como fortes favoritos em busca de vingança pela sua eliminação precoce na Copa do Mundo.

As Olimpíadas de 2024 oferecem aos Estados Unidos a chance de seu quinto ano consecutivo olímpico ouro no basquete. Notavelmente, Booker, Durant e Green foram contribuintes fundamentais para o esforço de conquista do ouro em Tóquioenquanto Lebron James foi parte integrante dos times vencedores do ouro em 2008 e 2012. Com uma história tão ilustre, Equipe EUA parece preparado para outra campanha olímpica triunfante, especialmente se seus melhores jogadores retornarem ao cenário mundial.