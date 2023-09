Dez principais maneiras de consertar o Hulu que não funciona no Roku (2023)

Os dispositivos Roku são a melhor maneira de se divertir, pois permitem baixar muitos aplicativos de streaming como o Hulu. Ambas as plataformas oferecem entretenimento aprimorado aos usuários juntas.

Mas, de vez em quando, os usuários enfrentam vários problemas, como travamento na tela de carregamento, tela preta e muitos outros. Isso pode ser irritante se você também estiver enfrentando o problema do Hulu não funcionar no Roku.

Se você está procurando soluções, você está no lugar certo. Aqui, ensinarei como corrigir esse problema para que você possa continuar assistindo o Hulu no seu dispositivo Roku.

Maneiras de consertar o Hulu que não funciona no Roku 2023

Se você está se perguntando por que Hulu não funciona no Roku, deixe-me dizer que pode haver vários motivos que causam o problema e não podemos identificar o culpado exato.

No entanto, podemos fazer coisas diferentes e seguir várias correções para ajudar o Hulu a funcionar adequadamente no Roku novamente.

Compartilhei alguns métodos abaixo; você pode experimentá-los um por um e verificar qual método funciona para você.

Reinicie o Roku

Se o seu Hulu não estiver funcionando, você deve tentar reiniciar o dispositivo e, se algum pequeno problema impedir o Hulu de funcionar corretamente, ele será corrigido.

Para fazer isso, você pode seguir as etapas abaixo:

Primeiro, vá para a página Sistema na página inicial do Roku.

Em seguida, selecione Reinicialização do sistema no painel esquerdo.

Por fim, clique na opção Reiniciar no lado direito.

Verifique se o Hulu ainda é compatível com o seu dispositivo Roku

Dispositivos Roku desatualizados não suportam mais o Hulu, então você deve verificar se o seu dispositivo Roku é compatível.

Estes são os dispositivos Roku compatíveis com Hulu:

Estreia/Estreia + de Roku

Roku Expresso/Expresso+

Roku Streaming Stick (modelos 3500 ou posteriores)

TV Roku 4K

Roku 3 e 4

Roku 2 (4210)

TV Roku

Roku Ultra

Se você não sabe qual dispositivo Roku está usando atualmente, pode verificar isso acessando as Configurações do sistema no seu dispositivo, seguido de Sobre.

Desligue e ligue seu dispositivo Roku

Se algum dos dois métodos acima não ajudar a corrigir o Hulu que não funciona nos problemas do Roku, outra coisa que você pode fazer é desligar e ligar o dispositivo Roku, o que pode ajudar o Hulu a funcionar novamente no Roku.

Para fazer isso, você pode seguir as etapas abaixo:

Primeiro, desligue seu dispositivo Roku.

Em seguida, desconecte sua TV da tomada.

Agora, pressione e segure o botão liga / desliga por 20 segundos.

Por fim, conecte o cabo novamente.

Reinstale o aplicativo Hulu no Roku

Você pode desinstalar e reinstalar o aplicativo Hulu em seu dispositivo Roku, e isso pode ajudar o aplicativo Hulu a funcionar novamente no Roku.

Embora o método seja fácil, adicionei as etapas abaixo para realizar a tarefa sem problemas.

Primeiro, navegue até a página inicial do Roku.

Em seguida, vá para a lista de canais.

Agora, selecione Hulu lá.

Em seguida, pressione o asterisco

botão no seu controle remoto Roku.

Agora, escolha a opção Remover canal para desconectar o Hulu do seu dispositivo Roku.

Então, você precisa voltar ao menu inicial.

Agora, selecione Configurações.

Em seguida, vá para a página Sistema. Na próxima tela, selecione Reinicialização do sistema

na barra lateral esquerda.

Agora, selecione Reiniciar.

Espere até o seu dispositivo inicializar e adicione o canal Hulu novamente.

Deve ajudá-lo a trabalhar com seu dispositivo Hulu no Roku; caso contrário, você pode seguir outras soluções que compartilhei abaixo.

Ignorar conexão com a Internet

Outra possível razão para o Hulu não funcionar no Roku pode ser a velocidade lenta da Internet. Portanto, será melhor verificar sua conexão com a Internet no seu dispositivo Roku.

Para fazer isso, você pode seguir estas etapas:

Primeiro, pressione o botão Home no controle remoto. Em seguida, selecione Configurações

. Agora, escolha Rede

.

Em seguida, selecione Sobre.

Agora, verifique o status mostrado ao lado da Força da Rede.

Atualize seu dispositivo Roku

Se você estiver usando firmware Roku desatualizado, isso pode causar sérios problemas e impedir que aplicativos como o Hulu funcionem corretamente. Portanto, será melhor atualizar seu dispositivo para a versão mais recente.

Se você não sabe como atualizar seu dispositivo Roku, estas são as etapas que você pode seguir:

Primeiro, vá para a tela inicial do Roku.

Em seguida, role para baixo até encontrar a opção Sistema e clique nela. Agora, selecione Atualização do sistema

.

Se alguma nova atualização estiver disponível, ela será exibida na tela, então baixe e atualize seu dispositivo Roku para a versão mais recente.

Após a atualização bem-sucedida, o Hulu deve começar a trabalhar no Roku novamente; se o problema persistir, não fique chateado; siga outros métodos mencionados abaixo.

Como fazer uma reinicialização de fábrica e uma reinicialização suave do Roku

A redefinição de fábrica é outra opção que você pode seguir, mas lembre-se de que ela apagará seus dados do seu dispositivo Roku. No entanto, isso pode resolver o problema e o Hulu começará a funcionar novamente.

Redefinir seu dispositivo Roku não é uma tarefa difícil, mas compartilhei as etapas abaixo para ajudá-lo a fazer isso sem problemas. Primeiro, navegue até o Configurações

página no seu dispositivo Roku.

Em seguida, selecione Sistema nas opções disponíveis.

Role para baixo até encontrar a opção Configurações avançadas do sistema; selecione isso. Agora, escolha Restauração de fábrica

.

Pode ser solicitado que você insira um código de 4 dígitos, digite-o com sucesso e pressione o botão OK.

Entre em contato com Hulu e Roku Se alguma das soluções acima não funcionar, entre em contato Suporte Hulu eSuporte Roku

já que o problema pode estar em ambos.

Você pode contatá-los visitando suas páginas da web e selecionando as opções apropriadas. Outra forma de contatá-los é pelas redes sociais.

Seja qual for o meio que você escolher, executivos profissionais de clientes certamente irão acompanhá-lo e ajudá-lo a eliminar o problema.

Conclusão Então, esses foram os métodos paraconsertar o Hulu que não funciona no problema do Roku

. Esperançosamente, qualquer uma das correções mencionadas acima funcionou para você. Ainda assim, se você enfrentar algum problema, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo.