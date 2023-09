Dez principais maneiras de consertar o travamento da Tower of Fantasy no PC, PS4, PS5, Xbox

Olá, colegas jogadores! Você também está enfrentando o irritante problema de “queda da Torre da Fantasia”? Você não está sozinho. O jogo Tower of Fantasy se tornou o favorito de muitos, mas às vezes pode travar e estragar nossa diversão. Mas não se preocupe, estamos aqui para te ajudar!

Neste blog, falaremos sobre o jogo Tower of Fantasy, por que às vezes ele trava e o que esse erro significa. Mais importante ainda, iremos orientá-lo passo a passo sobre como corrigir esse problema e voltar às suas aventuras de jogo. Então, vamos mergulhar e resolver isso juntos!

Como faço para corrigir o Tower of Fantasy que não está respondendo?

Antes de entrarmos no irritante problema de travamento do Tower of Fantasy, é importante identificar as possíveis causas por trás dele. Aqui estão algumas explicações simples que podem estar causando o problema:

Problemas do servidor : Às vezes, os servidores do jogo ficam inativos, fazendo com que o jogo trave inesperadamente.

: Às vezes, os servidores do jogo ficam inativos, fazendo com que o jogo trave inesperadamente. Bug no jogo : Bugs ocasionais podem causar o travamento da Tower of Fantasy, atrapalhando sua experiência de jogo.

: Bugs ocasionais podem causar o travamento da Tower of Fantasy, atrapalhando sua experiência de jogo. Compatibilidade de hardware : seu dispositivo pode não atender aos requisitos mínimos de hardware para executar o jogo sem problemas.

: seu dispositivo pode não atender aos requisitos mínimos de hardware para executar o jogo sem problemas. Problemas de rede: Às vezes, uma conexão instável com a Internet pode ser a causa do jogo não responder.

Etapas rápidas para corrigir problemas de travamento da Tower of Fantasy

Antes de mergulhar nas soluções, aqui estão algumas verificações preliminares que podem resolver o problema de travamento da Tower of Fantasy:

Certifique-se de que sua conexão com a Internet seja estável e rápida.

Às vezes, simplesmente atualizar o jogo para a versão mais recente pode corrigir muitos bugs e problemas.

Tente limpar o cache do jogo para remover quaisquer arquivos corrompidos que possam estar causando o travamento.

Às vezes, uma simples reinicialização pode fazer maravilhas na correção de muitas falhas técnicas.

Corrigir travamento da Tower of Fantasy no PC, PS4, PS5, Xbox

Agora, vamos passar para as soluções detalhadas que podem ajudá-lo a corrigir o problema de travamento do Tower of Fantasy.

1. Verifique os requisitos do sistema

Requerimento Mínimo Recomendado Sistema operacional Windows 7 SP1 de 64 bits Windows 10 de 64 bits Processador Intel Core i5 ou equivalente Intel Core i7 BATER 8 GB 16 GB Placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 1030 NVIDIA GeForce GT 1060 6GB RAM de vídeo 2.048MB 6GB Sombreador de pixels 5.1 5.1 Sombreador de vértice 5.1 5.1 Espaço livre em disco 25 GB 30GB

2. Reinicie a Torre da Fantasia

Caso seu jogo tenha hardware compatível e estivesse rodando bem antes, mas agora está travando, provavelmente reiniciar é uma saída. Se o seu jogo estiver travando desnecessariamente, isso pode ser facilmente corrigido reiniciando. Embora reiniciar o jogo seja uma opção interessante, você também pode reiniciar o PC.

Se você já joga não apenas Tower of Fantasy, mas também outros jogos há algum tempo, e seu PC também não é novo, provavelmente é hora de atualizar os drivers gráficos. Com o tempo, os drivers da GPU envelhecem e causam problemas como Torre da Fantasia caindo. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se desejar atualizar os drivers gráficos:

Imprensa janelas + R abrir Correr e digite dxdiag. Imprensa Digitar. Agora, mude para o Exibição 2 guia para saber mais sobre a marca e modelo da sua GPU. Depois disso, acesse o site oficial do fabricante para baixar o driver. Aqui está o link para a Nvidia e aqui para a AMD. Escolha o número do modelo correto com base no modelo da sua placa gráfica e faça o download. Depois de baixado, extraia o arquivo e prossiga com a instalação. Quando a instalação for concluídareinicie o seu PC.

Depois de tudo feito, inicie o Tower of Fantasy e verifique se o jogo está travando ou não. Não chegue a uma conclusão muito rapidamente, espere e jogue pelo menos 5 minutos para considerar. Se sua Tower of Fantasy ainda estiver travando, você pode passar para a próxima correção.

4. Desative Firewall e Antivírus

Às vezes, seu firewall ou software antivírus pode identificar erroneamente o jogo como uma ameaça, causando seu travamento. Nesses casos, desativar temporariamente o firewall e o software antivírus pode ajudar. No entanto, proceda com cuidado e certifique-se de ativá-los novamente quando terminar de jogar para manter seu sistema seguro.

5. Feche os aplicativos em segundo plano

A execução de muitos aplicativos em segundo plano pode consumir uma quantidade significativa de recursos do sistema, causando o travamento do Tower of Fantasy. Para evitar isso, feche todos os aplicativos desnecessários em execução em segundo plano antes de iniciar o jogo. Isso liberará recursos do sistema e poderá evitar que o jogo trave.

Abrir Gerenciador de tarefas imprensa Ctrl, Mudança, e Esc junto. Em seguida, selecione a tarefa no Processos aba. Depois disso, clique Finalizar tarefa . Certifique-se de concluir cada tarefa separadamente. Você precisará reiniciar o computador imediatamente para alterar os efeitos e também precisará verificar o Massacre da Serra Elétrica do Texas para ver se há problemas de travamento ou congelamento.

6. Defina a prioridade da Torre da Fantasia

Definir o jogo Tower of Fantasy com uma prioridade mais alta no gerenciador de tarefas do sistema às vezes pode evitar travamentos. Este método aloca mais recursos do sistema para o jogo, garantindo que ele funcione sem problemas. Para fazer isso, abra o gerenciador de tarefas, encontre o processo do jogo, clique com o botão direito sobre ele e defina a prioridade como alta. Mas tenha cuidado, pois isso pode afetar o desempenho de outros aplicativos em execução no seu sistema.

Clique com o botão direito no Ícone Iniciar na barra de tarefas e clique em Gerenciador de tarefas.

Clique com o botão direito em Torre da Fantasia e, em seguida, clique em Vá para detalhes .

e, em seguida, clique em . Aqui, clique com o botão direito na tarefa, passe o mouse sobre Definir prioridade e depois clique Alto.

Conclusão

Concluindo, entendemos o quão frustrante pode ser o problema de travamento da Tower of Fantasy, especialmente quando você está no meio de uma missão emocionante. No entanto, com este guia completo, esperamos ter equipado você com as ferramentas e conhecimentos necessários para resolver este problema e retomar suas aventuras de jogo. Lembre-se de que todo problema tem solução e, com um pouco de paciência e os passos certos, você pode superar esse obstáculo.

