Diana Ross tem a honra de cantar no aniversário de Beyoncé, Lionel Richie apenas brincando com raiva

Diana Ross não hesitou em aderir Beyoncé no palco para se divertir no aniversário… e nos disseram a chamada sombra Lionel Richie jogado em Diana foi simplesmente uma amiga brincando.

Fontes próximas a Diana disseram ao TMZ… a lendária cantora teve a honra de cante “Parabéns pra você” para Bey em seu show lotado no SoFi Stadium na semana passada, acrescentando que ela estava simplesmente retribuindo o favor.

Você deve se lembrar, Beyoncé pulou no microfone há alguns anos para fazer as honras na festa de aniversário de 75 anos de Diana… então foi apropriado para a Sra. Ross será o escolhido para enfeitar o palco do show de aniversário de Bey.