Dica importante! Veja como driblar a fila do INSS e ter o seu benefício aprovado mais rápido

No Brasil, solicitar um benefício do INSS costumava ser uma experiência marcada por longas esperas, devido à enorme fila que se acumulava no Instituto Nacional do Seguro Social, com mais de 7 milhões de pessoas aguardando por uma análise.

Contudo, uma mudança recente está trazendo a promessa de maior agilidade na concessão desses benefícios.

Dessa forma, oa Governo Federal tomou uma medida importante ao publicar uma portaria que simplifica as regras para a obtenção do benefício por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, com o objetivo de reduzir a fila e diminuir o tempo de espera para os contribuintes.

A grande novidade dessa mudança é que os trabalhadores já não precisarão mais aguardar o parecer conclusivo da Perícia Médica Federal para obterem seus benefícios.

A simplificação do processo é o cerne dessa nova abordagem. Agora, a concessão do benefício do INSS dependerá, em muitos casos, apenas da análise de documentos que comprovem a incapacidade de trabalhar.

Essa tarefa será conduzida diretamente pelo INSS, por meio da plataforma Atestmed, que foi criada com o propósito específico de agilizar esse processo.

Assim, vale pontuar que, essa alteração representa um avanço significativo no sistema de concessão de benefícios do Instituto e tem o potencial de aliviar a situação de muitos cidadãos que antes enfrentavam longas filas e espera angustiante.

Solicitação de benefícios previdenciários



Antes de tudo, é importante ressaltar que, os trabalhadores agora têm a opção de escolher a forma mais conveniente para abrir seu requerimento junto à Previdência Social.

Isso pode ser feito tanto presencialmente, em uma das Agências da Previdência Social (APS), quanto através dos canais remotos oferecidos pelo Instituto, que estão acessíveis por meio do site oficial ou do aplicativo Meu INSS, além da opção de utilizar a central telefônica no número 135.

Ao solicitar os benefícios previdenciários, os futuros beneficiários devem estar preparados para anexar os documentos que confirmam sua elegibilidade.

O Governo Federal enfatiza a importância de seguir algumas recomendações essenciais durante esse processo.

A principal delas é garantir que os documentos apresentados no INSS estejam legíveis e sem qualquer rasura, assegurando que a análise do requerimento seja eficiente e sem obstáculos.

Dessa forma, a disponibilidade de alternativas flexíveis para a abertura de requerimentos visam tornar o processo de acesso aos benefícios da Previdência Social mais acessível e ágil, adaptando-se assim às diferentes necessidades dos cidadãos, seja por meio do atendimento presencial ou das opções virtuais disponíveis.

Quais são as informações requeridas pelo INSS?

Certifique-se de verificar todas as informações exigidas pelo INSS ao fazer seu requerimento:

Nome completo do requerente; Data de emissão do documento comprovatório (atente-se para que a data não seja superior a 90 dias da data do requerimento); Apresentação do diagnóstico por extenso ou fornecimento do código da Classificação Internacional de Doenças (CID) correspondente; Nome do médico responsável pelo diagnóstico e seu respectivo registro no conselho de classe; Data de início do afastamento ou repouso devido à condição médica.

Especificação do prazo de repouso recomendado pelo médico.

Por fim, é muito importante que você garanta que todas essas informações sejam completas e precisas. Assim, você estará em conformidade com os requisitos do INSS para processar seu pedido com eficiência.

Prazos para análise dos benefícios pelo INSS

Após a solicitação, o Atestmed se compromete a analisar e conceder o benefício em um prazo máximo de 180 dias. Se, porventura, a solicitação for indeferida, o trabalhador tem o direito de submeter uma nova solicitação no período de até 15 dias.

Ademais, vale destacar que o Governo Federal estabeleceu uma importante regra: os benefícios por incapacidade temporária concedidos por meio do Atestmed não poderão ter uma duração que ultrapasse o limite de 180 dias.

Portanto, se o período de recuperação e descanso necessário for maior do que esse prazo, o segurado precisará realizar um exame médico pericial presencial.

Para agendar essa consulta essencial, o segurado deve entrar em contato com o INSS através da central telefônica disponível no número 135.

Enfim, é fundamental cumprir esse procedimento para garantir que o período de benefício seja adequado às necessidades de saúde do trabalhador.