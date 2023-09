A elite de Hollywood saiu com força no domingo à noite para assistir ao astro do futebol Lionel Messi e seu time Inter Miami enfrentarem o Los Angeles Football Club. Will Ferrell, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Tom Holland, David Beckham, Selena Gomez, Owen…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.