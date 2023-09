Dicas de nutrição para unhas saudáveis

Unhas saudáveis são mais do que apenas um indicativo de boa estética, elas também podem revelar muito sobre sua saúde geral.

Portanto, unhas quebradiças, descamadas ou fracas podem ser sinais de deficiências nutricionais ou problemas de saúde subjacentes.

Assim, neste artigo, exploraremos dicas de nutrição que podem ajudar você a conquistar e manter unhas fortes e saudáveis.

Consuma Proteínas de Qualidade

As unhas são mais do que simples extensões estéticas das nossas mãos, elas são indicadores da nossa saúde geral.

Portanto, para garantir unhas saudáveis, é essencial cuidar da nutrição e fornecer os nutrientes certos.

As proteínas desempenham um papel crucial nesse processo, uma vez que as unhas são compostas principalmente de queratina, uma proteína fibrosa que lhes confere força e estrutura.

Certifique-se de incluir fontes de proteína de qualidade em sua dieta diária. Opte por carnes magras, como peito de frango ou peru, peixes ricos em ácidos graxos ômega-3, como o salmão, ovos ricos em proteínas e leguminosas, como lentilhas e feijões.

Esses alimentos não apenas fornecem proteínas essenciais para a saúde das unhas, mas também são repletos de outros nutrientes importantes.



Inclua Biotina na Sua Dieta

A biotina, também conhecida como vitamina B7, é uma aliada poderosa na busca por unhas saudáveis.

Esta vitamina desempenha um papel crucial na manutenção da integridade das unhas, ajudando a reduzir a fragilidade e melhorando sua resistência.

Assim, para incorporar a biotina em sua dieta, inclua alimentos ricos nesse nutriente, como nozes, sementes, ovos, carne de fígado e abacate.

A suplementação de biotina também pode ser considerada, mas consulte um profissional de saúde antes de começar qualquer suplementação.

Consuma Alimentos Ricos em Ferro

A deficiência de ferro pode levar a unhas quebradiças e finas, além de outros problemas de saúde.

Desse modo, para evitar esse cenário, é fundamental incluir alimentos ricos em ferro em sua dieta. Carne vermelha magra, como carne bovina, por exemplo, é uma excelente fonte de ferro heme, que é facilmente absorvida pelo corpo.

Além disso, leguminosas como feijão e lentilhas, bem como vegetais de folhas verdes como espinafre, são ricos em ferro não heme.

Assim, para melhorar a absorção de ferro, certifique-se de consumir vitamina C junto com esses alimentos, como em um suco de laranja ou comendo frutas cítricas.

Mantenha-se Hidratado

A hidratação adequada é essencial para a saúde de todo o corpo, incluindo as unhas. A água desempenha um papel vital na manutenção da flexibilidade das unhas e ajuda a prevenir que fiquem secas e suscetíveis a quebrar.

Assim, certifique-se de beber água suficiente ao longo do dia para manter o corpo bem hidratado.

Além disso, considere o uso de um hidratante de unhas específico para evitar a desidratação e manter as unhas flexíveis e saudáveis.

Incremente com Vitaminas e Minerais

Vitaminas e minerais desempenham papéis fundamentais na saúde dessa parte do corpo. Garanta que sua dieta inclua uma ingestão adequada de vitaminas essenciais como A, C e E, bem como minerais como zinco e selênio.

Sendo assim, esses nutrientes são encontrados em uma variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais, nozes e sementes.

A vitamina A, por exemplo, é crucial para a produção de queratina, enquanto a vitamina C ajuda na absorção de ferro, um mineral essencial para a saúde.

Evite o Excesso de Produtos Químicos

Produtos químicos presentes em esmaltes, removedores de esmalte e produtos de limpeza podem enfraquecer as unhas com o tempo.

Desse modo, para manter a saúde das unhas, considere dar a elas um merecido período de descanso entre as aplicações de esmalte.

Além disso, ao escolher produtos para as unhas, opte por aqueles com fórmulas menos agressivas e menos químicos. Lembre-se de usar removedores de esmalte sem acetona, pois a acetona pode ser muito severa para as unhas.

Conclusão

Cuidar da saúde das suas unhas vai além de simplesmente garantir uma estética agradável. Elas são verdadeiros indicadores do seu bem-estar geral.

Assim, ao seguir essas dicas de nutrição, você não apenas fortalece suas unhas, mas também investe na sua saúde como um todo. Uma dieta equilibrada e a devida hidratação são pilares para garantir que suas unhas permaneçam saudáveis e belas.

Lembre-se de que suas unhas podem refletir desequilíbrios nutricionais ou problemas subjacentes à saúde.

Ao adotar hábitos alimentares saudáveis e cuidados específicos, você estará fornecendo os nutrientes necessários para manter suas unhas fortes, bonitas e resistentes.

O carinho e a atenção dedicados às suas unhas não apenas melhorarão sua aparência, mas também proporcionarão uma sensação duradoura de confiança e bem-estar.

Portanto, cuide das suas unhas com carinho, e elas retribuirão com beleza e vitalidade, tornando-se um reflexo da sua saúde geral.