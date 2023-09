Dicas para economizar na CONTA DE LUZ durante a Onda de Calor

Com a chegada da onda de calor em boa parte do Brasil, e o aumento nas tarifas das contas de luz, uma dúvida fica no ar: afinal de contas, como economizar? Em tempos de altas temperaturas, é natural que mais pessoas passem a usar aparelhos elétricos como ar-condicionado e o ventilador por mais tempo. E na maioria das vezes, esse aumento de consumo é traduzido na conta no final do mês.

Analistas, no entanto, dizem que os cidadãos brasileiros podem seguir algumas dicas para tentar gastar menos na conta de luz, mesmo em um cenário de alta da temperatura em boa parte do Brasil. Abaixo, separamos uma lista de indicações importantes que podem fazer a diferença na tarifa mensal.

Como economizar energia elétrica

Para quem tem chuveiro elétrico, a dica é usar o aparelho no modo verão, ou até mesmo desligar qualquer tipo de aquecimento. Este ato pode fazer uma grande diferença na conta de luz no final do mês.

O botão de desligar pode ser um grande aliado para quem deseja controlar a energia elétrica. Assim, quando ninguém estiver assistindo tv, ou usando o videogame, a dica é desligar os aparelhos.

Uma dica importante para o uso do ar-condicionado é manter o aparelho ligado em uma temperatura mais alta, fazendo com que o sistema não precise trabalhar tanto. Quanto mais baixa a temperatura, mais energia ele vai gastar.



Outra dica importante em relação ao ar-condicionado é manter as portas e janelas bem fechadas. Quanto mais isolado for o cômodo, mais rápido o ambiente vai chegar na temperatura exigida, e mais rapidamente o aparelho vai sair do modo de maior gasto de energia.

Tanto para a geladeira, como também para o freezer, a dica é analisar se a borracha da porta não está desgastada. Se o desgaste for perceptível, a dica é trocar o quanto antes.

Outras dicas

Nesta semana, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou uma lista com dezenas de outras dicas simples que podem ser seguidas pelos consumidores, e que podem fazer toda a diferença na conta de energia no final do mês. Veja a lista completa.

Ao comprar novas lâmpadas, prefira as de LED, que são mais eficientes. Pinte paredes e tetos com cores claras. Elas refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de iluminação artificial. Evite acender lâmpadas durante o dia. Evite ligar o ferro elétrico nos horários em que muitos outros aparelhos estiverem ligados. Ele sobrecarrega a rede de energia elétrica. Não deixe o ferro elétrico ligado sem necessidade. As roupas mais delicadas devem ser passadas primeiro. Ao final, você pode desligar o ferro e aproveitar seu calor para passar roupas leves. Ao comprar geladeira ou freezer, observe se eles possuem o Selo Procel de Economia de Energia. Considere também as instruções da etiqueta laranja, que indicam o consumo médio mensal. A instalação da geladeira deve ser feita em local bem ventilado, evitando a proximidade com o fogão e com aquecedores ou áreas expostas ao sol. Deve haver um espaço mínimo de 20 cm dos lados, acima e no fundo, no caso de instalação entre armários e paredes. NÃO utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas. Não forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou vidros, pois isso dificulta a circulação interna do ar. Não desligue sua geladeira ou freezer à noite para ligá-los na manhã seguinte. Evite o uso do chuveiro entre 17h e 22h. Ele é um dos aparelhos que mais consome energia. Feche a torneira para se ensaboar. Não tente aproveitar uma resistência queimada. Isso acarreta aumento no consumo de energia e é perigoso. Utilize ar-condicionado que possua o selo Procel de Economia de Energia. Lave, de uma só vez, a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante da máquina de lavar. Mantenha o filtro sempre limpo. Mantenha acionado o Energy Stay do seu computador, utilizando os recursos de economia de energia do monitor. Esse sistema desliga o monitor quando o computador não está sendo utilizado. Não deixe os acessórios do computador ligados sem necessidade.