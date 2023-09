Encontrar boas dicas para ganhar dinheiro usando o cartão de crédito parece algo impossível? Na verdade, não é bem assim.

Hoje em dia, existem estratégias de uso que podem, realmente, fazer você ganhar dinheiro na hora de usar o seu cartão. Porém, é necessário fazer esse uso de forma pensada e com planos bem acertados, para não correr o risco de se endividar, ok?

Pensando nisso, trouxemos três dicas que podem fazer a diferença na hora de você ter excelentes resultados com o seu cartão. Não deixe de conferir!

Veja dicas para ganhar dinheiro usando o cartão de crédito

Existem diversas dicas para ganhar dinheiro usando o cartão de crédito, desde que o uso seja feito com planejamento e atenção. Confira algumas opções que podem ser incluídas na sua rotina financeira:

1. Antecipação de parcelas

Alguns cartões de crédito, como o Nubank, dão a opção de antecipar parcelas de compras feitas, de modo que isso proporcione desconto. Esse desconto gira em média de 10% ao ano!

Porém, o que isso tem a ver com ganhar dinheiro? Veja como aproveitar esse benefício:

Se você pode comprar um produto parcelado sem que haja juros no pagamento, faça a compra dessa forma; Depois disso, antecipe as parcelas para pagar o produto à vista; Desfrute de um desconto que fará você economizar dinheiro!



Você também pode gostar:

2. Cashback

O cashback está sendo cada vez mais utilizado pelos brasileiros, de diferentes formas. Sendo assim, se você deseja ganhar dinheiro enquanto usa o seu cartão de crédito, certifique-se de fazer um que oferece esse benefício.

Fique de olho em quais cartões trabalham com a modalidade de cashback e em quais ocasiões esse pagamento é realmente feito. Assim, você poderá começar a organizar as finanças para fazer as suas compras com base nisso.

Lembrando que a ideia não é comprar a mais, mas, sim, usar o cartão de forma estratégica para que os seus gastos mensais, que naturalmente fariam parte da sua rotina, tornem-se um verdadeiro benefício nas suas finanças.

3. Descontos em lojas parceiras

Algumas instituições financeiras também oferecem descontos em compras feitas em lojas parceiras. Portanto, verifique se o seu cartão de crédito apresenta esse benefício e comece a usá-lo de forma estratégica.

Dependendo da parceria, você pode conquistar cerca de 10% de desconto – podendo até ter mais desconto, em algumas situações. Não perca essa oportunidade de usar o seu cartão ao seu favor!

Use seu cartão com consciência

Apesar de as dicas para ganhar dinheiro usando o cartão de crédito sejam realmente verdadeiras e podem funcionar, é importante ter em mente que um uso consciente e equilibrado do cartão é fundamental.

Isso quer dizer que sair comprando sem limites apenas para ter cashback, por exemplo, não é uma boa ideia, e pode se transformar em um problema, ao invés de uma solução.

Por isso, sempre faça as contas para garantir que as suas compras aconteçam de modo organizado e estratégico.