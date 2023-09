Dicas para otimizar o tempo de estudos para concurso

Você sabia que a forma como você organiza o seu tempo de estudos pode fazer toda a diferença na sua preparação para um concurso público? Assim, muitos candidatos se perdem em meio a tantas matérias, fontes e métodos de estudo.

Consequentemente, acabam desperdiçando tempo e energia com conteúdos irrelevantes ou ineficientes. Por isso, é fundamental saber como otimizar o seu tempo de estudos, aproveitando ao máximo cada minuto dedicado ao seu objetivo.

Neste artigo, vamos dar algumas dicas práticas e simples de como otimizar o seu tempo de estudos para concurso. Assim, aumentando as suas chances de sucesso.

Defina um cronograma de estudos

O primeiro passo para otimizar o seu tempo de estudos é definir um cronograma de estudos que contemple todas as disciplinas do edital do concurso que você pretende prestar.

Um cronograma de estudos é uma ferramenta que te ajuda a organizar a sua rotina, distribuindo as matérias conforme o peso, a importância e a dificuldade de cada uma. Além disso, este método te permite ter uma visão geral do seu progresso, facilitando o controle e a avaliação do seu desempenho.

Então, para elaborar um cronograma de estudos eficiente, você deve levar em conta alguns fatores, como:

O tempo disponível para estudar por dia e por semana;

O número e a carga horária das disciplinas do edital;

A sua afinidade e o seu nível de conhecimento em cada disciplina;

A periodicidade das revisões e dos simulados;

A data prevista da prova.

Com base nessas informações, você pode dividir o seu tempo de estudos em blocos ou ciclos. Assim, alternando as disciplinas conforme a sua necessidade e preferência.



Priorize as disciplinas mais importantes

Outra dica para otimizar o seu tempo de estudos é priorizar as disciplinas mais importantes para o concurso que você almeja. Desse modo, isso quer dizer, dedicar mais tempo e atenção às matérias que têm maior peso na prova.

Isto é, as que são mais cobradas pela banca organizadora ou que são mais específicas da área que você escolheu.

Assim, você garante que não vai deixar nenhum conteúdo essencial de fora e que vai estar bem-preparado para as questões mais decisivas.

Para priorizar as disciplinas mais importantes, você deve analisar o edital do concurso com cuidado, verificando quais são os critérios de pontuação, eliminação e classificação.

Além disso, você deve pesquisar sobre o histórico da banca organizadora, observando quais são os assuntos mais recorrentes, as pegadinhas mais comuns e o nível de dificuldade das questões.

Dessa forma, você pode definir quais são as disciplinas prioritárias para o seu concurso e focar nelas.

Utilize materiais de qualidade

Uma das formas mais eficazes de otimizar o seu tempo de estudos é utilizar materiais de qualidade na sua preparação. Ou seja, por conteúdos que são atualizados, completos, didáticos e específicos para o concurso que você deseja.

Esses materiais te permitem aprender os conteúdos com mais facilidade, rapidez e profundidade. Logo, evitando perda de tempo com informações desatualizadas, incompletas ou irrelevantes.

Para utilizar na sua preparação, você deve buscar fontes confiáveis e renomadas no mercado dos concursos públicos. Por exemplo, como livros, cursos online, videoaulas, apostilas, pdfs, etc.

É possível escolher os materiais que mais se adequam ao seu perfil, ao seu ritmo e ao seu objetivo de estudo.

Resolva muitas questões

Por fim, uma dica indispensável para otimizar o seu tempo de estudos é resolver muitas questões de provas anteriores do concurso que você pretende fazer ou de concursos similares.

Aliás, essa é uma das melhores formas de fixar o conteúdo, de conhecer o estilo da banca organizadora e de identificar os seus pontos fortes e fracos. Além disso, resolver questões é uma forma de treinar a sua velocidade, a sua precisão e a sua resistência para enfrentar a prova.

Para resolver questões de forma eficiente, você deve seguir algumas recomendações, como:

Resolver todos os dias, preferencialmente após estudar cada disciplina;

Solucionar no mesmo formato e no mesmo tempo da prova que você vai fazer;

Resolver de diferentes níveis de dificuldade e de diferentes assuntos;

Executar a prova com atenção, sem consultar o gabarito ou o material de estudo;

Corrigir as questões com cuidado, verificando os erros e os acertos e anotando as dúvidas;

Revisar as questões periodicamente, reforçando os conceitos e as técnicas.

Otimizar o tempo de estudos para concurso é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e disciplina. Assim, seguindo as dicas que apresentamos neste artigo, você pode aproveitar melhor o seu tempo de estudos, aumentando a sua produtividade, a sua qualidade e a sua eficiência.

Dessa forma, você estará mais preparado para enfrentar a concorrência e conquistar a sua vaga no serviço público.

Otimizar o tempo de estudos para concurso é um desafio que vale a pena enfrentar. Pois, com dedicação, planejamento e estratégia, você pode alcançar o seu sonho de ser um servidor público.