dicas para um espaço harmonioso com seu pet

Se você tem um cãozinho de estimação e um jardim em casa, sabe que nem sempre é fácil conciliar os dois. Afinal, os cães adoram explorar, brincar, cavar e morder as plantas, o que pode causar estragos na sua área verde. Além disso, algumas plantas podem ser tóxicas ou espinhosas para os pets, colocando em risco a sua saúde e bem-estar. Mas não se preocupe: com algumas dicas simples, você pode fazer um jardim à prova de cães, que seja bonito, seguro e harmonioso para você e seu amigo peludo. Neste artigo, vamos te mostrar como criar um jardim à prova de cães, usando as plantas certas, as estruturas adequadas e os cuidados necessários. Então, confira!

Escolha as plantas adequadas para ter jardim à prova de cães

O primeiro passo para fazer um jardim à prova de cães é escolher as plantas adequadas. Isto é, que sejam resistentes, não tóxicas e não espinhosas para os animais.

Algumas plantas que podem ser usadas sem medo são: grama-preta, capim-limão, erva-doce, camomila, lavanda, alecrim e hortelã. Afinal, essas plantas são aromáticas, medicinais e repelentes naturais de insetos, além de aguentarem bem as pisadas e as mordidas dos cães.

Outras plantas que também são boas opções são: grama-amendoim, íris, margarida, petúnia e gerânio. Essas plantas são coloridas, floridas e ornamentais, além de serem bem resistentes e não venenosas para os pets.

Por outro lado, algumas plantas que são perigosas como comigo-ninguém-pode, copo-de-leite, azaleia, lírio, bico-de-papagaio e espirradeira. Pois, as plantas são tóxicas para os cães e podem causar vômitos, diarreias, convulsões ou até mesmo a morte.

Outras plantas que devem evitar são: roseira, cacto, bromélia e coroa-de-cristo. Por fim, essas plantas são espinhosas ou cortantes e podem ferir as patas ou a boca dos animais.

Crie barreiras físicas

O segundo passo para fazer um jardim à prova de cães é criar barreiras físicas. Ou seja, obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso dos animais às áreas mais sensíveis, ou perigosas do jardim. Sendo assim, essas barreiras podem ser feitas de diferentes materiais e formas, dependendo do tamanho e da personalidade do seu cão.

Algumas barreiras que podem ser usadas são: cercas, grades, telas, pedras, cascalhos ou seixos. Aliás, devem ser altas o suficiente para impedir que o cão pule ou passe por baixo delas. Bem como, serem resistentes o suficiente para suportar a força ou a mordida dele.

As barreiras físicas podem ser usadas para proteger os canteiros de flores ou hortaliças, as árvores frutíferas ou ornamentais. Assim como, as fontes ou lagos artificiais ou qualquer outra parte do jardim que você queira preservar ou destacar.

Ofereça distrações para o cão

O terceiro passo para fazer um jardim à prova de cães é oferecer distrações para o cão que desviem a sua atenção das plantas e estimulem o seu instinto lúdico e curioso. Aliás, essas distrações podem ser:

brinquedos próprios para cães, como bolas, ossos ou cordas;

objetos reciclados ou reaproveitados, como garrafas pet, pneus ou caixotes; ou estruturas simples ou elaboradas, como casinhas, casinhas, túneis ou rampas.

Vale destacar que devem ser seguras, divertidas e desafiadoras para o cão. Ou seja, fazendo com que ele gaste energia, exercite a mente e se sinta satisfeito.

As distrações para o cão podem ser espalhadas pelo jardim ou pertencer a uma área específica, que pode ser chamada de “playground canino”. Além disso, essa área deve ter sombra, água e um local para o cão fazer as suas necessidades.

Eduque o seu cão ao fazer um jardim

O quarto passo para fazer um jardim à prova de cães é educar o seu cão, ensinando-o a respeitar as regras e os limites do jardim. Aliás, a educação do cão é fundamental para evitar comportamentos indesejados ou destrutivos, como cavar, morder, latir ou fugir.

Além disso, a educação do cão também é importante para garantir a sua segurança e a dos outros seres vivos que compartilham o jardim com ele. Por isso, é importante que os donos treinem o seu cão desde filhote, usando técnicas de adestramento positivo, que recompensem os comportamentos corretos e desestimulem os comportamentos errados.

Por fim, para educar o seu cão no jardim, você deve seguir algumas dicas: