Diddy faz festas com Yung Miami, French Montana e Jadakiss para lançamento de ‘Love Album’

DiddyO novo álbum repleto de estrelas foi lançado na sexta-feira e ele deu uma festa na cidade de Nova York para combinar com a tracklist!!!

Fontes próximas à situação disseram ao TMZ que Hip Hop Diddy alugou Sei Less NYC para sua festa de lançamento de “Love Album: Off The Grid”… uma ocasião especial, visto que o restaurante estendeu seu horário habitual de fechamento à meia-noite, para que a festa pudesse acabar até às 4 da manhã!!!

No momento em que entrou na festa, Diddy contatou o coproprietário do local. Dara Mirjahangiry por uma garrafa de Ás de Espadas e copos erguidos com Yung Miami, Beijo em série, Montana francesa, Tímido, Jozzy e seus filhos Quincy dar Justin Pentes.



Disseram-nos que o álbum ‘Love’ estava tocando para começar a festa, e assim que as doses de DeLeon Tequila de Diddy começaram a fluir… eles iniciaram uma sessão improvisada de karaokê.

Keyshia Cole liderou o canto de sua faixa clássica “Love” e Diddy comandou O grande notório‘Aviso’ para a multidão.

Os fãs têm se reunido a compilação de R&Be seu vídeo musical inicial também foi lançado na sexta-feira … “Another One of Me” com participação francesa, 21 Selvagem dar O fim de semana em sua última aparição com esse nome artístico.